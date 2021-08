Grande attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore 6 in tv. Le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione della soap opera, rivelano che le prime nuove puntate della sesta stagione, saranno trasmesse dal 13 al 17 settembre 2021 in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e l'attenzione sarà incentrata in primis sul personaggio di Vittorio Conti: per lui arriverà il momento di ripensare alla sua vita dopo essere stato lasciato dalla moglie Marta.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 6: dal 13 al 17 settembre le prime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la soap riaprirà di nuovo i battenti il giorno 13 settembre, quando sarà trasmesso il primo episodio post pausa estiva.

Un appuntamento che sicuramente attirerà l'attenzione degli oltre due milioni di spettatori che lo scorso anno hanno seguito gli appuntamenti della quinta stagione, tanto da far diventare questo prodotto uno dei "gioiellini" del palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia.

La messa in onda della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, al momento è confermata alle ore 15:55 circa.

Vittorio Conti ricomincia senza Marta

Ma cosa succederà nel corso delle prime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6? Le anticipazioni dal 13 settembre in poi, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende che riguarderanno in primis Vittorio Conti.

Per lui, infatti, arriverà il momento di voltare pagina definitivamente dopo la fine della sua relazione con Marta.

La figlia di Umberto, infatti, ha deciso di lasciare Milano per trasferirsi stabilmente in America, dove intraprenderà il suo nuovo percorso lavorativo.

Un durissimo colpo per Vittorio, che dovrà ripartire "da zero": si trova solo alla guida del grande magazzino e non potrà contare più sulla presenza della donna che aveva sposato e che gli giurò di amarlo per sempre.

La svolta di Vittorio dopo l'addio con Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 nuove puntate

Nonostante le difficoltà, però, Vittorio nel corso delle prime puntate di questa sesta stagione della soap opera, riuscirà a riprendere in mano le redini della sua vita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si dedicherà ad un vero e proprio restyling del grande magazzino, tanto da pensare anche alla creazione di una rivista per tenere aggiornate le clienti sulle novità.

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide che, nel corso di queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, si ritroverà ad accogliere il nipote Marco Sant'Erasmo.

Un sesto capitolo che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi fan che, per tutta l'estate, si son dovuti accontentare delle repliche della quarta stagione. Dal 13 settembre, però, la soap tornerà in prima visione e proseguirà la sua regolare messa in onda fino al prossimo maggio 2022.