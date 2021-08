Ilaria D'Amico, conduttrice televisiva e compagna del portiere campione del Mondo nel 2006 Gianluigi Buffon è stata considerata per tantissimi anni la madrina della Serie A. Il nuovo campionato è iniziato con le vittorie di Inter, Roma, Napoli e Lazio; mentre la Juventus ha frenato ad Udine, pareggiando 2-2 dopo un iniziale vantaggio di due reti. Questa sera, nel posticipo di lunedì 23 agosto, sarà il turno del Milan impegnato a Genova contro la Sampdoria. Sarà una stagione differente dalle altre e uno dei motivi principali riguarda il passaggio storico Sky Sport a DAZN per la diretta delle partite.

Ilaria D'Amico, volto passato di Sky, ha rilasciato un'intervista a ' La Gazzetta dello Sport'. Nelle sue affermazioni c'è stato anche un riferimento a Diletta Leotta .

Ilaria D'Amico: 'Penso che ogni rivoluzione tecnologica vada cavalcata'

Ilaria D'Amico, intervistata da 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato del cambiamento storico che ha visto il passaggio da Sky Sport a Dazn per l'esclusiva delle partite di Serie A. "Io penso che ogni rivoluzione tecnologica vada cavalcata", ha dichiarato la presentatrice televisiva, aggiungendo che lo streaming ha un grande potenziale di fruizione. D'Amico ha evidenziato, d'altra parte, che è fondamentale che le immagini non perdano la loro bellezza. Secondo la compagna di Gianluigi Buffon non deve mancare, inoltre, il contenuto dei racconti e il massimo campionato italiano continui ad essere narrato come merita.

Se fino a qualche anno fa Sky poteva essere definita come la casa del calcio, in questa epoca non è più così e Ilaria D'Amico ha riconosciuto che un certo tipo di spaesamento lo si avverte. La presentatrice ha sottolineato come tanti suoi colleghi e amici si sono trasferiti da Sky e non manca loro di mandare un grosso in bocca al lupo con l'auspicio che un giorno si possono ritrovare nuovamente insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

D'Amico su Diletta: 'Dazn si identifica con lei'

Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Ilaria D'Amico ha affrontato la questione relativa alle donne al timone di trasmissioni calcistiche. La presentatrice ha espresso il proprio pensiero affermando che l'importante è che non verranno scelte motivate dalla moda o dal politicamente corretto.

La compagna di Buffon ha aggiunto che lei non ne ha mai fatto una questione di genere; inoltre non pensa che occorrano quote rosa, ma che se vi sono delle brave professioniste è giusto che hanno spazio.

Nel nuovo panorama, ha evidenziato Ilaria D'Amico: " Diletta Leotta è riuscita diventare un marchio. Dazn si identifica con lei". Parole di ammirazione della presentatrice verso la catanese secondo cui è riuscita ad imporre un'immagine. Alla 47enne piace molto un altro nuovo volto di Dazn come Giorgia Rossi che ha seguito nel corso del Mondiale del 2018 disputato in Russia pensando immediatamente che ha dei buoni numeri.

.