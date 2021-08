Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo settembre, rivelano che ci sarà spazio per diversi show musicali che saranno trasmessi in prime time sulla rete ammiraglia della televisione di Stato. Amadeus e Carlo Conti saranno i timonieri di due attesissimi show che andranno in onda dall'Arena di Verona e che apriranno la stagione televisiva autunnale di Rai 1. Trattasi rispettivamente di Arena 60, 70 e 80 e dei Seat Music Awards: il secondo show potrà contare anche sulla presenza sul palco di Maria De Filippi.

Carlo Conti al timone dei Seat Music Awards 2021: a settembre in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni dei palinsesti Rai di settembre 2021, rivelano che la stagione comincerà con i Seat Music Awards, lo show musicale che come ogni anno, premia il meglio della musica italiana ed internazionale.

Al timone dello show ci sarà la coppia composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Il programma sarà in onda, in diretta dall'Arena di Verona, il prossimo 9 e 10 settembre e potrà contare sulla presenza di un nutrito parterre di ospiti musicali e non solo.

Tante le celebrità che saliranno sul palco dei SMA per premiare i cantanti, tra cui Maria De Filippi che quest'anno, col suo talent show Amici, ha "sfornato" due nuovi talenti musicali, campioni di vendite. Trattasi di Sangiovanni e Aka7even, che potrebbero sbarcare anche al prossimo Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus.

Gli ospiti dello show di Conti e Vanessa Incontrada

Per quanto riguarda gli ospiti musicali dello show di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ci saranno: Ligabue, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Il Volo, Annalisa, Sangiovanni, Aka7even, Baby K, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia e tanti altri ancora.

Ma questo non sarà l'unico show musicale previsto a settembre nel prime time di Rai 1. Le anticipazioni sui palinsesti autunnali, infatti, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo show, che andrà in onda al sabato sera e sarà condotto da Amadeus.

Trattasi di Arena 60, 70 e 80 un vero e proprio varietà musicale che sarà dedicato al meglio della musica di tre decenni che hanno segnato la storia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo show del sabato sera di Amadeus: anticipazioni palinsesti Rai

Anche in questo caso, sul palco dell'Arena di Verona, saliranno un bel po' di artisti italiani ed internazionali, pronti a far scatenare il pubblico. Tra questi gli Europe, Gazebo, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Raf, Patty Pravo.

Il programma andrà in onda di sabato sera il 25 settembre e il 2 ottobre e dovrà vedersela contro Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez.

Amadeus, inoltre, da settembre tornerà anche al timone del game I Soliti Ignoti e poi a febbraio sarà sul palco dell'Ariston per Sanremo 2022.