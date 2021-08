Grandi novità in arrivo per tutti i fan di Love is in the air, la soap opera turca in onda con successo nel pomeriggio di Canale 5.

A partire da lunedì 6 settembre, ci saranno delle modifiche importanti legate alla programmazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. Con il ritorno di Pomeriggio 5, la popolare trasmissione condotta da Barbara d'Urso, si procederà con un restyling del daytime e la soap con protagonisti Eda e Serkan slitterà di un'ora nel palinsesto di Canale 5.

Cambio programmazione per Love is in the air: le novità di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova programmazione di Canale 5, rivelano che dal 6 al 10 settembre è previsto un doppio appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful che farà slittare l'inizio della serie con Eda e Serkan.

La messa in onda di Brave and Beautiful, infatti, è in programma dalle 14:45 alle 16:30 circa e poi a seguire ci sarà spazio per un nuovo episodio di Love is in the air, fino ad arrivare alle ore 17:35 quando la linea passerà alla diretta di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Di conseguenza, l'inizio della soap con Eda e Serkan slitterà di un'ora rispetto a quella che è stata finora la programmazione di questa estate 2021.

La soap con Eda e Serkan slitta di un'ora su Canale 5

La situazione, però, è destinata a cambiare ulteriormente dal 20 settembre, quando su Canale 5 arriverà il daytime del Grande Fratello Vip e quello di Amici 21, che occuperanno lo slot orario subito dopo la messa in onda di Uomini e donne.

In quel caso, però, la messa in onda di Love is in the air dovrebbe essere "salva" nel palinsesto quotidiano Mediaset, anche se la soap slitterebbe nuovamente l'orario di inizio, che potrebbe essere fissato per le 16:50 circa.

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione definitiva per l'autunno 2021, le anticipazioni turche delle nuove puntate della soap con Eda e Serkan, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Le nuove anticipazioni turche su Love is in the air

I riflettori saranno puntati sull'arrivo in città della nonna di Eda, la quale avrà un solo obiettivo: allontanare sua nipote da Serkan ed evitare che i due possano costruire qualcosa insieme.

Proprio per questo motivo, la nonna di Eda comincerà a ricattare sua nipote, facendole presente che se non prenderà le distanze immediate dal giovane Bolat, non ci penserà su due volte a farlo finire sull'orlo del fallimento definitivo con la sua Art Life.

Un duro colpo per Eda che, in un primo momento, si ritroverà ad accettare le direttive della nonna e di conseguenza terrà a debita distanza Serkan, per evitare il peggio.