Gemma Galgani ha deciso di rinnovare il proprio look durante la pausa estiva di Uomini e donne. La dama torinese, infatti, si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica per rifarsi il décolleté e, nel corso di una intervista esclusiva per il settimanale di gossip Nuovo Tv, ha ammesso di avere ceduto alla vanità, riuscendo a riavere il seno di quando era una ragazza.

Inoltre Gemma ha dichiarato che vorrebbe trovare il suo principe nella nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: nelle nuove puntate si parlerà del décolleté di Gemma

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne sono già iniziate e, nel corso delle prime riprese è stato dato spazio a Gemma. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, nel corso dei primi appuntamenti in studio, fra gli argomenti trattati c'è stato il nuovo look di Gemma. La dama torinese, infatti, ha spiegato di essere ricorsa al bisturi per avere un nuovo seno.

Tina Cipollari ha avuto uno scontro con Galgani per via della decisione della single piemontese di rifarsi il decolletè e le due hanno bisticciato.

Gemma è felice del suo nuovo décolleté

Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo Tv, ha pubblicato la copertina del magazine con una foto di Gemma, con un body di pizzo nero che mette in risalto il suo nuovo seno.

Nell' immmagine, la dama è sorridente e felice per avere ritrovato il décolleté che aveva da giovane.

Signoretti ha anche inserito una didascalia a corredo del post con alcune dichiarazioni rilasciate al suo settimanale da Galgani: ''Ora ho il decolletè di quando ero ragazza. Ho ceduto alla vanità''.

U&D: nella nuova edizione Gemma è pronta a cercare l'amore

Nonostante l'ultima edizione di Uomini e Donne non abbia portato fortuna a Gemma, la dama torinese ha rivelato di essere pronta, anche nelle nuove puntate, a trovare il suo principe azzurro.

La single piemontese da oltre dieci anni prova a trovare l'amore nella trasmissione di Maria De Filippi, ma senza successo.

Nel corso della stagione 2020/2021, Gemma aveva avuto una storia d'amore con Maurizio Guerci, ma è naufragata dopo qualche settimana. Inoltre, Galgani aveva intrapreso anche qualche conoscenza con alcuni uomini del parterre, fra i quali Biagio Di Maro e Aldo Farella, esse ma non hanno avuto l'esito sperato e la frequentazione si è conclusa in breve tempo.

Non resta pertanto che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne, per scoprire se quest'anno, Gemma riuscirà a trovare un compagno con cui lasciare la trasmissione. La prima puntata della nuova edizione del dating show è prevista per lunedì 13 settembre dalle 14.45 su Canale 5.