Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Serkan ed Eda che verrà messo a dura prova dall'arrivo di Balca che prenderà il posto di Selin. La new entry non nasconderà, fin dal primo momento, l'interesse nei confronti del giovane architetto al punto da presentarsi a sorpresa a casa sua.

Selin confessa la verità a Serkan: anticipazioni L'amore è nell'aria al 3 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air, in programma su Canale 5 fino al prossimo 3 settembre 2021, rivelano che Engin vorrà evitare che Piril nel momento in cui si ritroverà faccia a faccia con sua mamma possa farsi prendere dal panico e dalla troppa commozione.

Proprio per questo motivo, deciderà di studiare un piano per evitare "brutte sorprese" e così sceglierà di fare una prova generale con Aydan.

E poi ancora Ferit e Ceren decideranno di prendere in mano le redini della situazione e di raccontare tutto a Serkan in merito alla diffusione dei particolari riguardanti il ​​famoso contratto di fidanzamento tra lui ed Eda.

Tuttavia, proprio nel momento in cui la verità starà per venire a galla, ecco che Selin deciderà di parlare con l'architetto e di raccontargli tutto su quanto è successo.

Arriva Balca, la nuova sostituta di Selin

Il colpo di scena di queste nuove puntate di Love is in the air in programma dal 30 agosto 2021 in poi su Canale 5, arriverà nel momento in cui Selin rassegnerà le sue dimissioni e arriverà anche la sostituta che prenderà il suo posto all'interno della Art Life.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trattasi della giovane Balca, una avvenente segretaria, abile e scaltra nel suo lavoro, la quale fin dal primo momento lascerà trasparire un certo interesse nei confronti del giovane Bolat. Come reagirà Eda di fronte a questa situazione?

Non si esclude che la donna possa essere gelosa di questa nuova arrivata che mira a conquistare non solo la fiducia professionale di Serkan.

Serkan diviso tra Eda e Balca: anticipazioni Love is in the air 30 agosto - 3 settembre

Occhi puntati anche su Engin che, in questi nuovi episodi della soap opera turca, deciderà di spiazzare tutti e lo farà presentandosi a cavallo nel bel mezzo della festa di Aydan, per fare una proposta di matrimonio a tutti gli effetti a Piril. Quale sarà la reazione della donna? Accetterà di convolare a nozze al più presto?

E poi ancora le trame delle puntate di Love is in the air fino al 3 settembre, rivelano che la nuova assunta si presenterà all'ora di cena a casa dell'architetto.

Balca busserà alla porta di Serkan con la scusa di fargli controllare dei lavori e, pochi minuti dopo il suo arrivo, in casa arriverà anche Eda che così si ritroverà di fronte colei che potrebbe diventare la sua nuova "nemica" dal punto di vista sentimentale.