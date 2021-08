La soap opera Love is in the air (titolo originale Sen Cal Kapimi) giunge al termine dopo due stagioni di messa in onda televisive. Le anticipazioni di queste ore rivelano che, nei giorni scorsi, gli attori protagonisti della serie che narra le vicende della coppia composta da Eda e Serkan, si sono ritrovati sul set per girare l'ultimo episodio della seconda stagione, che segnerà la fine di questa soap opera. Una seconda stagione decisamente diversa rispetto alla prima, composta da soltanto 11 episodi.

La fine di Love is in the air: la soap chiude i battenti dopo la seconda serie

Nel dettaglio, le anticipazioni su Love is in the air, rivelano che contrariamente a quanto è accaduto con la prima stagione, composta da ben 39 episodi, la seconda serie della soap turca con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan, risulta composta da soli 11 episodi.

Una notizia che aveva già allarmato i fan della serie, i quali non riuscivano a spiegarsi il motivo di questo drastico taglio delle puntate previste in patria.

Nei giorni scorsi, poi, sui social, gli attori hanno postato le immagini legate all'ultimo giorno di riprese sul set della soap opera turca, che ha segnato anche la fine di questa serie che ha spopolato non solo in patria ma anche nel resto del mondo, Italia compresa.

Ultimo ciak per la coppia composta da Eda e Serkan

L'ultimo ciak segna la fine di un appuntamento che, in questi anni, ha appassionato milioni di spettatori con le complicate vicende sentimentali della coppia Eda-Serkan, i quali fino alla fine di questa seconda stagione, hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli e diverse peripezie, prima di poter arrivare al coronamento del loro sogno d'amore.

In Italia, però, gli spettatori possono stare tranquilli perché sentiranno parlare di questa coppia che sta facendo sognare il pubblico di Canale 5, ancora per diverso tempo.

Su Canale 5, infatti, è stata trasmessa (al momento) meno della metà degli episodi della prima stagione e quindi al momento mancano ancora un bel po' di puntate tra prima e seconda serie.

L'appuntamento con Love is in the air proseguirà su Canale 5

La soap, intanto, sta riscuotendo degli ottimi ascolti dal punto di vista auditel, con una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno e uno share che arrivare a superare anche la soglia del 18%.

Numeri importanti per il daytime estivo di Canale 5, che permettono a questo prodotto turco di vincere la gara degli ascolti della fascia pomeridiana.

E, da settembre 2021, l'appuntamento con Love is in the air dovrebbe proseguire ancora nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5, anche se in un orario diverso rispetto a quello attuale.