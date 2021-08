Nelle prossime puntate di Love is in the air la verità sulla morte dei genitori di Eda verrà svelata alla ragazza, ma non nel migliore dei modi e tutto avverrà a causa di Selin. A ogni modo Serkan le dirà di averle nascosto tutto solo per amore, ma la ragazza non vorrà sentire ragioni.

Selin rivela a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori

Serkan non è ancora riuscito a dire a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori e dalla disperazione una notte si ubriacherà e chiamerà la ragazza per raggiungerlo con urgenza. Dopo una notte trascorsa insieme, in cui lui le rivelerà di essere ancora innamorato di lei, Eda penserà che tra loro le cose possano migliorare e invece no.

La ragazza sarà disperata e inizierà a rompere qualsiasi cosa si ritroverà tra le mani. Lui continuerà a ribadirle che deve dirle una cosa, ma quando forse inizierà a trovare il coraggio Selin irromperà nell'appartamento dell'architetto dicendo: "Serkan, ho scoperto tutto. Tutto quello che stavi nascondendo sulla morte della famiglia di Eda, su tutte le tue bugie".

Eda scopre la verità

Serkan rimarrà attonito, Eda pure, anche perché Selin non si renderà conto che la ragazza è ancora presente in casa. A ogni modo non si potrà più tornare indietro e Serkan, finalmente, dirà tutta la verità a Eda: l'incidente che ha visto come vittime i suoi genitori è stata causato da un'azienda che ai tempi collaborava con Alptekin.

Eda sarà in preda alla disperazione è arrabbiata con Serkan: come ha potuto nasconderle una cosa del genere. La ragazza, però non capirà subito che Serkan è al corrente di questa cosa da poco tempo, infatti penserà che ai tempi l'Art Life le ha dato una borsa di studio solo come "contentino" e che il contratto che hanno stipulato da finti fidanzati gli sia servito solamente per avvicinarla.

Eda, alla fine, capirà il perché della rottura con Serkan, anche se non concepirà il perché l'abbia fatta soffrire così tanto dicendole tante bugie e lui sarà molto chiaro: "Eda, ti amo così tanto che per non turbarti ho deciso di perderti". La ragazza vorrà andare in fondo nella storia, così deciderà di affrontare Alptekin.

Il confronto tra Eda e Alptekin

Il confronto tra i due sarà molto duro, con Alptekin che non farà altro che chiederle perdono, ma la ragazza non avrà intenzione di concederglielo, visto che gli dirà che le "rubato la vita". Nella tenuta dei Bolat ci sarà un confronto anche tra Eda e Serkan. Lui le dirà che "la ama come il primo giorno", che per lui esiste solo lei e che non le ha detto niente perché non voleva che si portasse dentro il peso del suo errore.

Eda saprà benissimo che Serkan non ha nessun colpa, ma non sopporterà il fatto che lui da solo abbia deciso di mettere la parola fine alla loro relazione e di dirle tutto solo perché la verità sulla morte dei suoi genitori stava iniziando a venire a galla.

Senza tanti giri di parole gli dirà che non può stare con uno che l'ha mentita. Sarà veramente la fine per Eda e Serkan?