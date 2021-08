Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne, vi è quella composta da Massimiliano e Vanessa. I due, da quando si sono spenti i riflettori sulla trasmissione di Maria De Filippi post scelta del tronista, non si sono lasciati neppure un solo istante convinti e decisi a vivere insieme la loro favola d'amore. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, si sono rincorse delle voci legate a un possibile addio della coppia nata nel programma Mediaset. In pratica si vociferava che tra i due fosse già finita e così prima Vanessa e poi anche Massimiliano, hanno scelto di fare chiarezza su come stanno le cose, confermando il periodo difficile.

L'amore tra Vanessa e Massimiliano dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, Massimiliano e Vanessa subito dopo Uomini e donne, hanno ribadito in diverse interviste di essere fatti l'uno per l'altro e che ci sono tutti i presupposti per far sì che questo diventi un grande amore.

Tuttavia, come in tutte le coppie, non mancano gli "alti e bassi" e anche per loro in questi mesi post trasmissione, non sono mancati i momenti difficili che hanno dovuto affrontare.

Come se non bastasse, poi, nel corso delle ultime settimane si sono rincorse anche delle voci legate a una presunta rottura tra i due.

Massimiliano a Vanessa, infatti, non sono stati visti insieme per diversi giorni e tale fattore ha subito scatenato i fan della coppia nata a Uomini e donne, curiosi di scoprire come stesse procedendo il loro rapporto sentimentale.

Si parla di rottura tra Vanessa-Massimiliano: lei rompe il silenzio sui social

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Vanessa, la quale è stata la prima della coppia ad usare i social per raccontare ai numerosi fan che li seguono, come sta procedendo la loro storia d'amore.

La ragazza ha smentito il fatto che lei e Massimiliano si sarebbero lasciati ma, al tempo stesso, ha confermato che c'è aria di crisi.

"Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Siamo umani ed è normale che ogni tanto una persona rifletta", ha scritto Vanessa nel suo messaggio affidato a Instagram, con il quale ha voluto mettere a tacere le indiscrezioni legate a un addio definitivo con l'ex tronista di Uomini e donne.

Le parole di Massimiliano sulla crisi con Vanessa

Poco dopo, anche Massimiliano ha scelto di affidare ai social i suoi pensieri e ha ammesso che questo ultimo periodo non è stato per niente facile.

"Non è facile voltare le spalle al passato, molto spesso i pensieri tornano e fanno rumore, forse più di prima", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne nel suo post-sfogo su Instagram.

"Devo solo sistemare quello che ho in testa", ha concluso poi Massimiliano quasi a dire che il motivo di questa crisi dipenderebbe da lui.