Mara Venier sbotta duramente sui social dopo una serie di insulti da parte di alcuni hater, che hanno puntato il dito contro la conduttrice veneta di Domenica In. In queste ore, la presentatrice si è resa protagonista di una serie di risposte date ai suoi "odiatori social" che sono diventati virabili sul web. Qualcuno, infatti, ha consigliato in maniera poco elegante alla conduttrice di tagliare i capelli e di "mettersi a dieta", scatenando l'ira funesta di "zia Mara".

Insulti social contro Mara Venier e le sbotta

Tutto è partito da un post social che la conduttrice ha pubblicato in queste ore sul suo profilo Instagram, dove appare in compagnia di suo marito Nicola Carraro.

Uno scatto d'amore e romantico, rovinato da una serie di commenti contenenti insulti rivolti proprio nei confronti della conduttrice Rai, che non è rimasta in silenzio ed ha prontamente risposto "per le rime".

"Tagliati questi capelli, non vanno più bene, perché sei vecchia", ha scritto un utente social contro la "zia Mara", che ha scelto di replicare con un commento pubblico.

"Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i co... con i miei capelli? Perché?", ha chiesto la conduttrice a questo hater che l'ha definita "vecchia".

'Mettiti a dieta', scrivono contro la Venier

Ma non è finita qui, perché scorrendo tra i tantissimi commenti che sono stati pubblicati sotto lo scatto, la conduttrice ne ha scovato anche un altro offensivo, al quale ha scelto di replicare.

"Hanno ragione, taglia quei capelli e bevi meno e mettiti a dieta", ha scritto l'utente Instagram contro la conduttrice che anche questa volta ha perso le staffe ed ha prontamente replicato.

"Carissima, mi vedo purtroppo costretta a mandarti af....", ha replicato la conduttrice di Rai 1 che con le sue risposte social è diventata super virale su Instagram, con tantissimi utenti che si sono schierati dalla sua parte e che considerano le sue reazioni le "risposte della vita".

Al di là degli insulti social, Mara Venier si prepara a tornare in video da protagonista assoluta, alle prese con la sua tredicesima edizione di Domenica In.

Le novità di Domenica In 2021/2022

Dal prossimo 19 settembre, la conduttrice sarà di nuovo in diretta su Rai 1 dalle 14 alle 17, per tenere compagnia al pubblico del dì di festa.

Un'edizione che potrebbe essere l'ultima condotta da Mara, dato che in una recente intervista ha ammesso che intende chiudere questo ciclo per potersi dedicare poi a nuovi progetti.

Intanto, le anticipazioni sulla prossima Domenica In, rivelano che Mara Venier ospiterà in studio non solo i protagonisti dello spettacolo, della musica e del cinema ma anche le persone comuni, che si racconteranno nel salotto domenicale Rai.