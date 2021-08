I telespettatori italiani si sono affezionati alle travolgenti vicende dello sceneggiato turco Love is in the air e proprio per questo motivo, a quanto pare, continuerà a occupare la rete ammiraglia Mediaset anche in autunno. Le anticipazioni sulla puntata in programma il 3 settembre raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel), quando si renderà conto di essere stata parecchio ingiusta con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), sceglierà di presentarsi a casa dello stesso nel corso di una serata che purtroppo avrà un epilogo per niente felice.

La giovane crederà che la nuova arrivata Balca Koçak (İlayda Çevik) possa avere un debole per Serkan, anche se lo stesso non ricambierà l’interesse.

Trama Love is in the air, episodio del 3 settembre: Eda trova un orecchino di Balca a casa di Serkan

Nel settantesimo episodio che i fan avranno modo di vedere su Canale 5 venerdì 3 settembre, Balca, la sostituta di Selin (Bige Önal), metterà piede a casa di Serkan oltre l'orario di lavoro. La nuova responsabile delle pubbliche relazioni dell’Art Life, per poter trascorrere dell’altro tempo in compagnia dell'architetto, utilizzerà la scusa di dovergli mostrare dei lavori realizzati da lei. Bolat, nonostante faccia capire che non si sarebbe per niente aspettato l’arrivo di Balca, le darà ospitalità nel suo appartamento ordinandole una pizza.

Poco dopo a casa di Serkan arriverà anche Eda, con l’intenzione di esaudire uno dei tre desideri che lo stesso le ha chiesto di far avverare dopo averle dato una punizione.

La giovane studentessa entrerà nuovamente in crisi a causa di Balca, non appena troverà un orecchino della donna tra i cuscini del divano di Serkan, un dettaglio che le farà ipotizzare che tra i due possa essere successo qualcosa. In realtà si tratterà di un piano diabolico attuato dalla nuova arrivata per rimettere piede nell’abitazione dell’architetto.

Bolat fa una scommessa con Yildiz per far venire alla luce le reali intenzioni di Balca

Bolat, quando vedrà Eda sospettosa, non perderà tempo per rassicurarla in tutti i modi, dicendole di non credere che Balca abbia dei secondi fini: è soltanto una maniaca del lavoro. Per questo motivo le proporrà una scommessa: se la manager delle pubbliche relazioni avrà davvero un interesse per lui, non esiterà a prendere le dovute distanze, ma qualora dovesse avere ragione lui, Eda non avrà altra scelta oltre a quella di andare a cena con lui a Parigi.

A questo punto Serkan proporrà alla ragazza di pranzare con Balca, per far venire alla luce le reali intenzioni di quest’ultima, che ancora una volta finirà per avere uno strano atteggiamento.