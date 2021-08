Sono ore che sul web non si parla d'altro che dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta Gemma durante l'estate. Nel giorno in cui il cast di U&D si è riunito per la prima registrazione della nuova stagione, Riccardo Signoretti ha fatto sapere che Galgani si è rifatta il seno mentre il programma era in pausa. Molti fan e Alessandro Rosica si sono detti contrari a questa novità, soprattutto perché queste mosse toglierebbero credibilità al dating-show e a chi continua a dare spazio alla "regina" del Trono Over.

Bufera sulla nuova operazione della dama di U&D

È passato un anno da quando Gemma Galgani ha annunciato al pubblico di U&D di essersi sottoposta ad un lifting per ringiovanire il viso: quella notizia spiazzò sia i fan che gli opinionisti del programma, tant'è che se ne parlò a lungo soprattutto in negativo.

Durante l'estate, poi, sul web ha circolato l'indiscrezione su un nuovo possibile intervento chirurgico della dama del Trono Over: voci non confermate, infatti, sostenevano che la 71enne si fosse rifatta il naso, ma alcune foto fattele a cena da dei curiosi hanno smentito il tutto.

Oggi, martedì 24 agosto, il settimanale Nuovo ha lanciato un Gossip bomba sulla torinese: poco prima di tornare davanti alle telecamere per cercare l'amore, Gemma ha affrontato un'altra operazione, la seconda nel giro di un anno per migliorare il suo aspetto fisico.

Polemica sulla 'regina' di U&D

"Clamoroso a Uomini e donne: Gemma si è rifatta pure il seno. Dopo il lifting al viso, arriva il ritocco al décolleté", è questo il titolo che Riccardo Signoretti ha scelto per anticipare ai fan di U&D l'ultima novità riguardante Galgani.

Il direttore di Nuovo, inoltre, ha sostenuto che la protagonista del Trono Over si è sottoposta ad un altro intervento chirurgico nella speranza che la scollatura nuova di zecca possa aiutarla a trovare l'anima gemella che insegue da ormai dodici anni senza successo.

La notizia del ritocchino della torinese, ha fatto il giro del web in poche ore: sono tantissime le persone che si sono esposte per commentare la notizia, la maggior parte delle quali contrarie a questa scelta forse un po' troppo azzardata della "regina" del dating-show.

Prima registrazione stagionale per U&D

Uno dei primi a commentare la news sulla mastoplastica di Gemma, è stato Alessandro Rosica.

L'esperto di gossip, infatti, ha usato Instagram per riportare un pensiero che molti fan di U&D condividono, una riflessione che tira in ballo anche chi lavora dietro le quinte del programma di Canale 5.

"Mi dispiace solo per la redazione. Perdono sempre più credibilità con questa donna qui", ha tuonato l'uomo sui social network mentre agli studi Elios era ancora in corso la prima registrazione stagionale del dating-show.

L'autore di tanti scoop sui personaggi del momento, poi, ha aggiunto: "Tra lei e Tina non so chi sia peggio, è tutto organizzato".

Rosica, dunque, boccia senza appello la decisione dei collaboratori di Maria De Filippi di assecondare le richieste di Galgani, una signora più che settantenne che continua a ricorrere alla chirurgia per ringiovanirsi ed apparire più accattivante agli occhi dei cavalieri del parterre.

C'è attesa, inoltre, per le anticipazioni della puntata che è stata registrata oggi pomeriggio: il cast, infatti, si è riunito dopo tre mesi di stop e ha aggiornato il pubblico presente su quello che è accaduto durante le vacanze. Ancora non si sa quali protagonisti sono stati confermati e quali no, ma è certo che la maggior parte del tempo si sarà parlato di Gemma e di quello che ha combinato mentre la trasmissione era in pausa.