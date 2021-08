Serena Rossi continua ad essere uno dei volti di punta del piccolo schermo. In questa ultima stagione televisiva, l'attrice è stata protagonista della prima stagione di successo di Mina Settembre, la fiction che ha registrato risultati d'ascolto super in prime time con picchi di oltre il 27%. E poi ancora, sempre su Rai 1, si è cimentata anche alla conduzione dello show Canzone Segreta, che pure ha registrato buonissimi risultati auditel. Un successo inaspettato per l'attrice, la quale, in una recente intervista, ha ammesso che per lei è giunto il momento di iniziare a dire dei no.

Il successo di Mina Settembre con Serena Rossi

Nel dettaglio, dopo il successo del film-tv su Mia Martini, la carriera di Serena Rossi è decollata sempre più con il successo di Mina Settembre, la serie in sei puntate che lo scorso inverno ha registrato risultati d'ascolto record in prime time.

Con una media di circa sei milioni e mezzo di spettatori, Mina Settembre è stata una delle fiction più viste della stagione, al punto che la Rai ha dato già il via libera per le riprese della seconda stagione.

La serie, infatti, tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2022: gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le trame e i nuovi intrighi che vedranno protagonista l'amata Gelsomina, divisa ancora una volta tra l'ex marito Claudio e Domenico.

Insomma, la carriera di Serena Rossi ha preso letteralmente il volo e, a tal proposito, l'attrice ha ammesso che per lei è giunto anche il momento di iniziare a dire dei no.

'E' il momento di dire dei no', dice Serena Rossi

"So che è arrivato il momento di dire dei no, cosa che però mi riesce difficile", ha ammesso Serena Rossi parlando del grande successo che la vede protagonista in questo momento sul piccolo schermo.

L'attrice ha svelato che nelle scelte da fare si lascia consigliare dalla sua squadra ma poi, alla fine, è lei a prendere la decisione finale.

"Cerco di non ripetermi, provando a spiazzare soprattutto me stessa", ha dichiarato Serena Rossi che nella prossima stagione televisiva 2021/2022, raddoppierà i suoi impegni in prime time.

Non solo Mina Settembre 2: Serena Rossi protagonista anche de La Sposa

Oltre alla riconferma di Mina Settembre, di cui presto cominceranno le riprese delle puntate della seconda stagione, l'attrice sarà protagonista anche di un'altra attesissima fiction.

Trattasi de La Sposa, una nuova serie ambientata nell'Italia degli anni '50, dove Serena Rossi vestirà i panni di una giovane promessa sposa del Sud Italia, che accetterà un "matrimonio per procura" con un facoltoso uomo del Nord, al fine di salvare la sua famiglia dalla crisi economica.