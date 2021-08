Quando manca poco più di un mese al ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, gli addetti ai lavori hanno cominciato a snocciolare qualche anticipazione sulla nuova edizione. Dall'8 agosto scorso, ad esempio, in tv sta andando in onda il promo che annuncia l'imminente debutto del reality-show sul piccolo schermo: Alfonso Signorini ha vestito i panni del portiere della Nazionale per far sapere che presto le porte della casa si riapriranno. Tra i concorrenti della stagione numero 6, dovrebbe esserci anche Soleil Sorge, ex volto di Uomini e Donne, Pechino Express e l'Isola dei Famosi.

Il ritorno in tv del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 6 sta scaldando i motori: lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata del reality-show che Alfonso Signorini si sta preparando a condurre per il terzo anno consecutivo. A proposito del presentatore, è proprio lui il protagonista del primo promo col quale Mediaset ha annunciato l'imminente ritorno in televisione del format che solo pochi mesi fa ha regalato ascolti ottimi alla rete.

Da domenica 8 agosto, infatti, Canale 5 sta passando la pubblicità con la quale si anticipa il prossimo debutto del programma, che avverrà tra poco più di un mese.

Nel breve video in questione, dunque, si vede il conduttore con addosso una divisa da calciatore: l'idea degli autori, è stata quella di riprodurre il rigore parato da Donnarumma alla finale degli Europei che l'Italia a vinto l'11 luglio.

Alfonso, dunque, in questo filmato si distende ed evita un gol, poi si alza in piedi e alla telecamere dice: "Da questa porta non passa nessuno, per ora".

I nomi dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, dunque, si sta preparando ad accogliere i personaggi famosi che da metà settembre vivranno nella casa più spiata d'Italia, quelli che gli addetti ai lavori non hanno ancora ufficializzato.

Stando a quello che sostengono i giornalisti, il cast del Grande Fratello Vip 6 dovrebbe essere presentato tra poche settimane, ovvero prima che i nuovi concorrenti affrontino il breve periodo di isolamento che precede l'ingresso nell'abitazione di Cinecittà.

Tra le celebrità che rientrano nel lungo elenco dei possibili "vipponi", spicca una ragazza che ha già partecipato a vari reality-show riuscendo ad esserne sempre protagonista.

Pare, infatti, che Soleil Sorge sarà un'inquilina della casa, dopo aver ricoperto il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne, quello di viaggiatrice in coppia con la mamma a Pechino Express e quello di naufraga all'Isola dei Famosi.

La programmazione del Grande Fratello Vip

Se Soleil sarà davvero una concorrente del Grande Fratello Vip 6, lo si saprà con certezza tra fine agosto e i primi di settembre, quando sarà ufficializzato il cast della nuova edizione. Per il momento, le uniche confermate sono le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe all'esordio in questo ruolo di "compagne di viaggio" del presentatore Alfonso Signorini.

La prima puntata andrà in onda lunedì 13/09 e, prima del debutto, ne sono previste altre 20 (per un totale di 21 appuntamenti in diretta, 13 al lunedì sera e 8 al venerdì).

Qualora il reality-show dovesse far registrare ascolti in linea con quelli della quinta stagione, Mediaset è già pronta a far slittare la finale da dicembre ai primi mesi del 2022, esattamente come è successo nell'annata vinta da Tommaso Zorzi.

Un rumor ancora non confermato, inoltre, sostiene che il GF Vip 6 potrebbe avere una durata "monstre": i vipponi potrebbero dover restare in casa dagli otto ai dieci mesi, fino a maggio prossimo.