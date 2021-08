Gabriel Garko è finito al centro dei riflettori. Secondo quanto si apprende da Novella 2000, l'attore piemontese avrebbe ritrovato la serenità sentimentale. Scendendo nel dettaglio, il 49enne potrebbe avere intrapreso una frequentazione con un collega più giovane di lui. Stiamo parlando di Ivan Gray.

I rumors

Una fonte anonima ha parlato di una presunta frequentazione tra Gabriel Garko e Ivan Gray. Al momento, i due diretti interessati non hanno confermato o smentito il pettegolezzo nei loro confronti. Dunque, è d'obbligo utilizzare il condizionale.

Tuttavia, sui social ci sarebbero alcuni movimenti sospetti da parte dei due attori.

Nel dettaglio, Gray - dopo numerosi scatti pubblicati da solo - si è mostrato in compagnia del 49enne piemontese. Sebbene questo non significhi nulla, va detto che i due, a distanza di qualche ora, hanno pubblicato delle stories con le stesse canzoni: Ed Sheran e Tiziano Ferro. Lo scatto pubblicato da Ivan Grey è stato registrato a Milano. Tuttavia, alcune persone hanno avvistato i due colleghi a Napoli per l'evento organizzato da La Fescina Revolution.

Mentre Garko ha da tempo reso noto il suo orientamento, Gray non si è mai esposto in tal senso. Dunque, in attesa di conferme o smentite, si tratta solamente di Gossip estivi.

Chi è Ivan Gray?

Ivan Gray attualmente è di base a Roma. Di professione è un attore e modello. In passato, Ivan ha lavorato sul piccolo schermo sia in Italia che all'estero. Inoltre, nel suo curriculum può vantare la partecipazione al corto Il mistero, premiato a Ostia nel 2019. Chi lo conosce, dice che il 37enne sta trascorrendo sempre più tempo in compagnia di Gabriel Garko.

Quest'ultimo, è reduce della rottura con Gaetano Salvi dopo una breve relazione.

Garko, in un'intervista, ha confidato che da quando ha dichiarato di essere gay, non riesce più a trovare l'anima gemella. Per chi non lo sapesse, l'attore in passato ha avuto una relazione intensa e duratura con il collega Gabriele Rossi.

Garko ha fatto coming out al GF Vip

Gabriel Garko ha deciso di fare coming out nella casa del Grande Fratello Vip 5: con una lettera indirizzata ad Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò), l'attore ha spiegato di avere avuto una bellissima storia con l'attrice ma purtroppo si trattava di una favola di "cartone". A distanza di anni, Gabriel ha ammesso di non riuscire più a mentire sul suo orientamento.

Come raccontato da Gabriel Garko, all'epoca gli venne consigliato di "recitare" la parte de sex symbol. Dopo anni di menzogne, però, l'attore ha deciso di smettere di indossare una maschera ed essere sé stesso. Una scelta che è stata molto apprezzata dai fan del piemontese.