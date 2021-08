Lino Guanciale è il protagonista di "Noi", adattamento italiano della serie americana This Is Us targata 20th Television. Il family drama andrà in onda su Rai 1 nella nuova stagione 2021/2022 e racconta gli intrecci di alcune famiglie degli anni '80. Una sovrapposizione tra generazioni che vedrà affrontare i vari problemi della vita in modo diverso da genitori, figli e fratelli.

Oltre a "Noi", Lino Guanciale sarà nel cast di "Sopravvissuti" e della nuova stagione de "La Porta Rossa".

Lino Guanciale su Rai 1 con 'Noi', remake di 'This is Us'

Nel cast di "Noi", che andrà in onda su Rai 1 nell'autunno del 2021, oltre a Lino Guanciale ci saranno anche tanti altri attori tra cui Aurora Ruffino, Timothy Martin, Dario Aita, Livio Kone, Claudia Marsicano, Flavio Furno, Angela Ciaburri.

La rivisitazione italiana di Rai Fiction avrà una durata di sei puntate in prima serata.

Di che cosa parla "Noi"? La formula è la medesima di "This Is Us": intrecci e drammi di famiglie "normali" che si trovano ad affrontare diverse difficoltà, da quelle personali a quelle lavorative. Ma non solo.

Lino Guanciale sarà uno dei protagonisti della saga famigliare dei Peirò attraverso i decenni. Si partirà dalla storia di Rebecca e Pietro, una coppia giovane e disillusa degli anni '80 che ha fatto di tutto per combattere contro le avversità.

Rebecca rimane incinta di tre gemelli, ma uno di essi non ce la fa. Insieme al marito, decide così di adottare Daniele, un bimbo di colore abbandonato davanti ad una caserma dei pompieri.

Trama di 'Noi' su Rai 1: Rebecca e Pietro tra amore e ambizione

Puntata dopo puntata, i telespettatori conosceranno le vite di Rebecca e Pietro. Dopo il difficile parto e la decisione di adottare Daniele, la coppia si troverà ad affrontare altri problemi e sarà sempre in bilico tra bisogno di autoaffermazione e sacrificio per la famiglia.

In un perfetto gioco temporale, verranno seguite le vite dei tre figli di Pietro e Rebecca, con i loro dilemmi e avversità.

Lino Guanciale torna sulla Rai con 'Sopravvissuti' e La porta Rossa 3

Grande momento lavorativo per Lino Guanciale, che farà tripletta sulla Rai. Oltre a "Noi", sarà infatti protagonista di "Sopravvissuti", la storia della scomparsa misteriosa di alcuni marinai durante una traversata.

Chi scamperà alla tragedia non solo dovrà dare la sua versione dei fatti, ma si troverà ad affrontare anche oscuri segreti del proprio passato.

Al via poi le riprese della terza stagione de La Porta Rossa, nella quale Lino Guanciale interpreta il Commissario Cagliostro, in un'atmosfera sospesa tra sogno, realtà e paranormale. Anche nelle nuove puntate, non mancheranno colpi di scena e strani avvenimenti.