Lino Guanciale sarà uno dei grandi protagonisti della stagione televisiva Rai 2021/2022. Tra i suoi progetti, anche La porta rossa 3. Qui continuerà a vestire i panni del tormentato Leonardo Cagliostro, alle prese con misteriosi casi da risolvere tra realtà e paranormale.

Nel cast altri due nomi di attori molto amati, ovvero Pierpaolo Spollon (direttamente da Che Dio ci aiuti) e Gabriella Pession, nel ruolo di Anna Mayer. Stando alle prime anticipazioni, sarà una stagione ancora più entusiasmante, nella quale Vanessa avrà un'importanza decisiva.

Che cosa accadrà a Leonardo, e che ne sarà di lui?

Anticipazioni La Porta Rossa 3 con Lino Guanciale

Imperdibili le puntate della terza stagione de La Porta Rossa. Confermatissimo Lino Guanciale nel ruolo del Commissario Cagliostro, così come Gabriella Pession, il volto di Anna Mayer.

Nel cast saranno poi presenti Pierpaolo Spollon, Valentina Romani (Vanessa Rosic), Gaetano Bruno ed Elena Radonicich.

Spollon e Lino Guanciale si ritroveranno sul set com'è già accaduto nella fortunata serie L'Allieva.

Per quanto riguarda le trame, sappiamo che le storie dei protagonisti non saranno ambientate solo nella magica Trieste, ma anche in Slovenia.

Vanessa ricoprirà un ruolo determinante per l'intreccio delle trame e sarà dunque un personaggio chiave.

Dove è girata La Porta Rossa 3 e quando esce

Anche se alcune scene verranno girate in Slovenia, la maggior parte delle puntate vedranno Trieste come ambientazione. Città tanto misteriosa quanto affascinante, perfetto specchio della personalità complessa del Commissario Cagliostro.

Nei palinsesti ufficiali Rai della nuova stagione non è stata menzionata la serie, ma è arrivata la conferma che le riprese de La Porta Rossa 3 inizieranno il 30 agosto 2021.

Lino Guanciale non avrà molto tempo per riposarsi, visto che inizierà a girare le scene dopo aver concluso le riprese di Noi, remake del fortunato This is Us, che uscirà nel corso del 2022.

Lino Guanciale torna sulla Rai con Sopravvissuti e Noi

Confermata invece Sopravvissuti, una serie che vedrà la luce sulla Rai nella stagione televisiva che inizierà a settembre.

Anche qui non mancheranno i misteri e la continua danza tra presente e passato, rivissuti nell'inconscio dei protagonisti.

Salvo cambiamenti o imprevisti, le riprese delle nuove puntate de La Porta Rossa dureranno sedici settimane. La fase di shooting dovrebbe concludersi a inizio dicembre 2021. Dunque, sembra che per vedere gli episodi inediti con le avventure paranormali del Commissario Cagliostro, si dovrà attendere ancora un po'.

Nel frattempo, arriveranno altre due serie con Lino Guanciale che non mancheranno di catalizzare l'attenzione: Noi e Sopravvissuti.