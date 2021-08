Tra qualche settimana, in Una vita avrà inizio il processo contro Genoveva Salmeron, accusata dell'omicidio di Marcia. Una delle testimonianze cruciali per condannare la dark lady sarà quella di Laura Alonso la quale però ritratterà la sua deposizione e mentirà in tribunale scatenando la rabbia di Felipe. Quest'ultimo in seguito non perderà occasione per aggredire la domestica per le vie di Acacias.

Laura ricattata da Genoveva nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita le prossime puntate si concentreranno sul processo per l'omicidio di Marcia.

Accusata del delitto sarà Genoveva, la quale cercherà nuove alleanze per salvarsi dalla condanna. Tra lei e Felipe sarà guerra aperta, soprattutto dopo che la donna avrà perso il bambino. Genoveva infatti, riterrà il marito responsabile del suo aborto, rinfacciandogli anche il fatto di non averla mai amata e di non aver mai voluto il bambino. In questo clima di tensione, i telespettatori della soap tv iberica vedranno che Salmeron si farà difendere in tribunale da Velasco e otterrà anche la complicità di Laura. Quest'ultima infatti, verrà ricattata dalla donna e accetterà di deporre a suo favore.

Una vita: Laura mente in tribunale per favorire Genoveva

Le prossime trame di Una vita dunque, vedranno in primis la sparizione di Laura poco prima della sua deposizione in tribunale.

Felipe a questo punto la cercherà in lungo e in largo senza trovarla. Intanto al processo, sarà la volta della testimonianza di Cesareo il quale verrà messo in difficoltà da Velasco. Successivamente, Laura ricomparirà nel quartiere ma Alvarez Hermozo a questo punto non si fiderà più di lei. Nonostante questo, la domestica potrebbe essere l'unica possibilità per vedere condannata Genoveva.

Alvarez Hermozo sarà sempre più teso a causa del processo e perderà il controllo dinnanzi alla stampa. La situazione peggiorerà ulteriormente nel momento in cui Laura Alonso mentirà in tribunale.

Felipe aggredisce Laura dopo la sua falsa testimonianza

Nel corso del processo contro Genoveva, Laura darà una falsa testimonianza e metterà nei guai anche Felipe, parlando delle sue infedeltà.

Anche gli abitanti di Acacias saranno divisi tra innocentisti e colpevolisti e ciò creerà sempre maggiore tensione nel ricco quartiere spagnolo. A peggiorare ancor di più la situazione ci si metterà ancora una volta Felipe Alvarez Hermozo il quale, fuori sé per quanto accaduto in tribunale, aggredirà in pubblico la domestica Laura. Successivamente, Mendez riterrà opportuno informare Felipe del passato oscuro della domestica e di come Velasco tenga in pugno la donna.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful.