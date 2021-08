Grandi manovre e novità in casa Rai per i palinsesti della prossima stagione autunnale 2021. Le anticipazioni rivelano che ci sarà l'addio di Giancarlo Magalli a uno dei programmi più amati e seguiti della seconda rete. Trattasi de I Fatti Vostri, la storica trasmissione mattutina di Rai 2 che quest'anno subirà un vero restyling, sia per quanto riguarda i contenuti, che i conduttori. Tra i ritorni più attesi su Rai 1, invece, anche quello di Antonella Clerici ed Eleonora Daniele, che torneranno con le loro trasmissioni in daytime.

L'addio di Magalli a I Fatti Vostri: anticipazioni palinsesti Rai settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 rivelano che Magalli uscirà di scena dal cast de I Fatti Vostri, dopo che per circa trent'anni ha tenuto in mano le redini della trasmissione mattutina.

Un addio che sicuramente lascerà spiazzato il pubblico del programma, abituato ormai a vedere Magalli nella famosa piazza del mattino di Rai 2.

Al suo posto, a partire da lunedì 13 settembre, ci sarà l'inedita coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile, che prenderanno così in mano le redini dello show.

Salvo Sottile, in una recente intervista, ha ammesso di essere in buoni rapporto con il suo predecessore Magalli, al quale ha chiesto anche dei consigli in vista della sua esperienza che lo aspetta nelle mattine di Rai 2.

Salvo Sottile e Anna Falchi al posto di Magalli

"L'ho anche invitato in trasmissione, dicendogli che, quando vorrà venire sarà sempre a casa", ha ammesso Sottile che così, a settembre, potrebbe ritrovarsi a intervistare il celebre conduttore.

Le anticipazioni dei palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 rivelano che sempre in daytime, su Rai 1, ci sarà spazio per il ritorno di Antonella Clerici.

La conduttrice quest'anno tornerà al timone di È sempre mezzogiorno, il fortunato show che lo scorso anno ha ottenuto risultati d'ascolto molto positivi in daytime, chiudendo con una media del 17% circa.

Il Paradiso delle signore 6 confermato nel daytime autunnale di Rai 1

Sempre in daytime gli spettatori avranno modo di ritrovare anche Eleonora Daniele al timone del confermatissimo Storie Italiane, il talk show del mattino di Rai 1 che sarà in onda da lunedì 13 settembre, come sempre alle ore 9:55 circa.

Grande attesa da parte degli spettatori della rete ammiraglia anche per il ritorno de Il Paradiso delle signore 6. La soap opera campione di ascolti continuerà a essere uno dei fiori all'occhiello della programmazione del daytime di Rai 1.

Anche in questo caso le nuove puntate sono in programma dal 13 settembre alle 15:55 circa e le anticipazioni rivelano che sarà una stagione ricca di colpi di scena e graditi ritorni.