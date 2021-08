Grandi novità in arrivo nei palinsesti Rai della stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno dei cambiamenti legati alle giurie di due programmi di grande successo in onda in prime time. Trattasi di The Voice Senior, il talent show dedicato al mondo della terza età condotto da Antonella Clerici e Tale e Quale Show, il varietà delle imitazioni presentato da Carlo Conti. I due programmi torneranno in onda nel palinsesto autunnale ed entrambi "perderanno pezzi" della loro giuria.

Tale e Quale Show confermato in autunno: anticipazioni palinsesti Rai 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2021/2022, prevedono che il primo a tornare in onda sarà Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, che debutterà venerdì 17 settembre in prime time sulla rete ammiraglia.

In questi giorni, il padrone di casa dello show ha svelato i nomi dei nuovi concorrenti che prenderanno parte alla trasmissione in onda sulla rete ammiraglia.

Tra questi figurano Alba Parietti ma anche Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, reduci dall'esperienza di ben sei mesi vissuta lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgioglio debutta nella giuria di Tale e Quale 2021

Cambiamenti anche per quanto riguarda la giuria di Tale e Quale Show 2021. Il conduttore ha annunciato che quest'anno, al posto di Vincenzo Salemme ci sarà Cristiano Malgioglio, che debutterà così nelle vesti di giudice dello show, pronto a commentare le imitazioni dei vari protagonisti.

Al fianco di Malgioglio siederanno Loretta Goggi, considerata la "regina indiscussa" dello show presente fin dalla prima edizione e Giorgio Panariello.

Carlo Conti, poi, ha annunciato che ci sarà anche un quarto giurato a sorpresa che si aggiungerà ai tre già svelati. Al momento, però, il suo nome non è stato svelato e verrà comunicato soltanto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Tale e Quale, che si terrà pochi giorni prima del debutto su Rai 1.

The Voice Senior 2021, cambio giuria: anticipazioni palinsesti Rai

E poi ancora le anticipazioni sui prossimi palinsesti Rai prevedono anche il ritorno di The Voice Senior, il talent show di successo condotto da Antonella Clerici, giunto alla sua seconda edizione di messa in onda.

Anche per questo programma ci saranno delle modifiche legate alla giuria. A farne le spese, quest'anno, sarà Albano, fatto fuori dal cast per lasciare spazio alla new entry Orietta Berti.

Una scelta che ha un po' spiazzato il cantante di Cellino San Marco, il quale non ha nascosto la sua amarezza per questa scelta presa dalla Rai ma al tempo stesso ha fatto i suoi auguri a Orietta Berti per la nuova esperienza televisiva che vivrà questo autunno nel cast dello show di Antonella Clerici.

Per quanto riguarda, invece, le fiction in programma sulla rete ammiraglia nel corso della prossima stagione televisiva, ci sarà spazio per il ritorno di diversi titoli di successo.

Tra le fiction ritornano Don Matteo 13 e Mina Settembre

Tra questi è confermatissima Don Matteo 13 con Terence Hill, che dalla quinta puntata in poi lascerà spazio alla new entry Raoul Bova.

Grande attesa anche per il ritorno di Mina Settembre 2 con protagonista Serena Rossi: la fiction è in programma nel 2022 con le nuove puntate che si preannunciano dense di colpi di scena.

Quello con Mina Settembre non sarà l'unico impegno della prossima stagione televisiva, dato che l'attrice sarà anche la protagonista di una nuova serie tv in tre puntate, dal titolo La Sposa, che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi fan.

Tra i titoli dell'autunno, invece, va segnalata la novità Fino all'ultimo battito con protagonista Bianca Guaccero e il ritorno di Imma Tataranni 2.