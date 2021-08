Tra le storie d'amore che sono nate quest'anno all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, vi è quella tra Rosa Di Grazia e il cantante Deddy, che ha appassionato i tantissimi spettatori del talent show. I due, dopo essersi dichiarati il loro amore all'interno della scuola, hanno scelto poi di intraprendere due strade differenti. Poche settimane dopo la fine del programma, Rosa e Deddy confermarono la loro scelta di dirsi addio anche se, nel corso delle ultime ore, si è tornato a parlare di un ritorni di fiamma per i due ex allievi del talent show Mediaset.

Si parla di ritorno di fiamma tra Rosa Di Grazia e Deddy dopo Amici 20

Nel dettaglio, Rosa e Deddy dopo la grande passione vissuta tra le mura della scuola di Canale 5, si erano promessi di aspettarsi fuori dal contesto televisivo, per vivere insieme la loro storia d'amore.

Alla fine, però, le cose non sono andate nel verso sperato e così i due ex allievi di Amici, rivelarono ai numerosi fan che li supportano sui social, di aver deciso di intraprendere due strade differenti e quindi di essersi detti addio definitivamente.

Nelle ultime ore, però, è tornata a riaccendersi la speranza in merito ad un possibile ritorno di fiamma tra i due giovani ragazzi.

Gli indizi social sul riavvicinamento tra Rosa e Deddy

In particolar modo, i numerosi fan della coppia, hanno notato degli "episodi strani" che si sono verificati e che lascerebbero pensare al fatto che tra Rosa e Deddy ci siano in corso dei tentativi di rimettere in piedi le redini della loro relazione sentimentale.

In particolar modo, qualche giorno fa Deddy ha scelto i fare una diretta su Instgaram e molti fan hanno notato che nel bel mezzo dell'evento, è arrivata anche Rosa Di Grazia, la quale ha cominciato a commentare lasciando dei cuori rossi.

Un gesto che non è passato inosservato e che confermerebbe il fatto che i due siano in buoni rapporti, malgrado in un primo momento si era ipotizzato che questa rottura, avesse messo per sempre la parola fine ad ogni tipo di contatto tra i due giovani ragazzi.

Deddy canta il brano 'Potremmo ritornare' di Tiziano Ferro

Ma non è finita qui, perché altri fan della coppia che si è formata ad Amici 20, hanno notato che un amico di Deddy ha condiviso un video del cantante dove canta dal vivo il brano "Potremmo ritornare" di Tiziano Ferro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli attenti estimatori della coppia, hanno notato che in questo video in cui Deddy canta il brano, in lontananza si intravede un televisore dove vengono proiettate le foto della sua storia d'amore con Rosa Di Grazia vissuta all'interno della scuola.

Occhi puntati anche sul tweet di Aka7even, amico sia di Rosa che di Deddy, il quale sui social ha scritto: "Ho una freccia come cupido. Buongiron a stanz".