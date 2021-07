C'è un flirt in corso tra Rosa Di Grazia e un noto ex tronista di Uomini e donne? Stando alle foto e ai video che l'allieva di Amici 20 ha pubblicato su Instagram il 25 luglio, i fan hanno dedotto che ha trascorso la giornata con Alessandro Zarino, protagonista di una recente edizione del dating-show. I due hanno pranzato nello stesso ristorante di Ischia e poi hanno fatto un giro in barca: le location che hanno ospitato i ragazzi sono le medesime, ma ancora non è chiaro se il rapporto tra loro è amichevole oppure sentimentale.

Gossip sulla danzatrice di Amici 20

Rosa Di Grazia potrebbe aver ritrovato il sorriso dopo la chiacchierata rottura con Deddy. La ballerina della ventesima edizione di Amici, infatti, domenica 25 luglio ha catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con alcune Instagram storie pressoché identiche a quelle che ha pubblicato un altro ragazzo conosciuto.

Poche ore fa, dunque, la ragazza ha usato i social network per far sapere di essere a pranzo in un bel ristorante di Ischia. La foto che la giovane ha condiviso con i propri follower, è praticamente uguale a quella che un ex tronista di Uomini e Donne ha postato quasi nello stesso momento.

Alessandro Zarino, infatti, ha informato i fan di essere in procinto di mangiare in una bellissima location, un tavolo vista mare che è identico a quello dove era seduta la danzatrice napoletana.

Giro in barca per l'allieva di Amici e il volto di U&D

Dopo aver pranzato, la presunta neo coppia si è spostata al mare. Sia Rosa che Alessandro, infatti, nel pomeriggio del 25 luglio hanno pubblicato foto di uno yatch che li ha ospitati al largo di Ischia, una barca piuttosto lussuosa che entrambi i ragazzi hanno immortalato poco dopo esserci saliti su.

Cosa sia successo durante questo giro al largo, non è dato saperlo visto che Di Grazia e Zarino non hanno più condiviso contenuti social di quel momento, ma i gossip su di loro sono già piuttosto insistenti.

Che la ballerina di Amici e il tronista di Uomini e Donne fossero insieme la scorsa domenica, sembra un dato di fatto: stesso ristorante e stessa barca hanno fatto da sfondo ad un rapporto che sta già incuriosendo tanto i fan di entrambi.

Per adesso, però, i diretti interessati non si sono ancora esposti per commentare le voci che li vorrebbero legati da qualcosa di più profondo di un'amicizia, anche perché per ora hanno evitato di farsi vedere uno affianco all'altro sui rispettivi profili Instagram.

Il passato amoroso della protagonista di Amici

Rosa Di Grazia è una protagonista del gossip nostrano da circa un anno. Da quando ha messo piede nella scuola di Amici, infatti, la ragazza è finita spesso al centro delle chiacchiere per i suoi amori a favor di telecamera.

Mentre si trovava nella casetta che ha ospitato tutti gli allievi della ventesima edizione del talent-show Mediaset, la giovane ha avuto due discussi flirt: il primo col collega Riccardo e il secondo con Deddy.

Se col ballerino c'è stato un fugace e silenzioso rapporto, è col cantante di Torino che la giovane ha vissuto un'intensa storia d'amore. Se nel programma hanno avuto una relazione che ha fatto sognare i fan, è nella vita di tutti i giorni che i due artisti non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Dopo che il cantautore ha partecipato alla finale di maggio scorso, sono iniziate le voci su una possibile crisi in corso con la fidanzata. È stata proprio la bella Rosa ad ufficializzare la rottura con un lungo messaggio pubblicato su Instagram poco più di un mese fa, quello che ha confermato i rumor che per settimane hanno impazzato sul web senza trovare risposte.