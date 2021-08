Nelle ultime ore è esploso il Gossip intorno a Deddy e Rosa Di Grazia: i due ex allievi di Amici 20 sembravano hanno fatto coppia durante il talent, ma poi una volta spente le telecamere, la loro relazione è terminata con grande dispiacere dei fan. Adesso, però, qualcosa potrebbe essere cambiato: le ultime mosse social dei dei due giovani non sono passate inosservate ai fan che le hanno interpretate come un riavvicinamento tra il cantante e la ballerina. Cosa sta succedendo davvero tra i due?

Ballerina e cantante di nuovo vicini sui social

Amati e seguiti per la loro arte, Rosa e Deddy hanno fatto sognare i telespettatori di Amici 20 per il loro amore.

Fino all'ultimo giorno passato in casetta, i due sono apparsi molto uniti e innamorati ma quando il talent è terminato anche la loro relazione è giunta a termine. Dando conferma ai sospetti dei fan che non li avevano più visti insieme, Rosa ha annunciato mezzo Instagram la fine della love story con il cantante di '0 passi'. Grande disperazione tra i follower della coppia che speravano di poter vedere i loro beniamini ancora insieme, così come è accaduto tra Sangiovanni e Giulia Stabile ad oggi più innamorati che mai.

A questo annuncio sono seguite frecciatine via social che hanno portato i due ragazzi a non seguirsi più reciprocamente su Ig. Questo fino ad un paio di giorni fa quando qualcosa si è mosso tra i due.

Durante una diretta Instagram di Deddy, che ha avuto luogo il 18 agosto, ai sostenitori collegati non è sfuggito l'ingresso virtuale di Rosa che avrebbe lasciato anche tre cuoricini come commento e questo non è tutto.

Ritorno di fiamma tra Deddy e Rosa?

Nella serata di ieri, 20 agosto, Deddy ha condiviso una Storia in cui canta 'Potremmo ritornare': la canzone già significativa di per sé, acquista ancora più valore in virtù del video che i follower hanno notato alle spalle del cantante.

I più attenti hanno notato che sullo schermo dietro Daddy stava andando in onda una replica di una puntata di Amici in cui compariva proprio la ex coppia mentre si scambiava un tenero bacio. Il ritorno di fiamma è sempre più vicino?

Questo non è ancora chiaro ma sta di fatto che Aka7even ha aggiunto anche un nuovo indizio a quelli già elencati.

Sul suo profilo Twitter, l'amico del cantante e della ballerina, ha postato un messaggio che potrebbe confermare la sua intermediazione per far riavvicinare la coppia. 'Ho una freccia come Cupido', ha scritto Aka7even. Solo i diretti interessati adesso potranno confermare o smentire se si tratta di semplici atti distensivi o di un riavvicinamento legato al loro amore. Sta di fatto che gli allievi di Amici 21 dovranno impegnarsi molto per farsi spazio nel cuore dei telespettatori visto che i talenti dell'ultima edizione sono tra i più amati nelle 20 edizioni del programma di Maria De Filippi.