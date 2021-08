Grande paura per Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e donne, la quale in queste ore ha raccontato sui social la terribile disavventura che le è capitata e che ha visto protagonista suo figlio, il piccolo Dodo. Visibilmente spaventata, Rosa ha scelto di raccontare ai fan social quello che è accaduto ieri notte, quando suo figlio si è ritrovato a fare i conti con una febbre altissima che ha richiesto un ricovero d'urgenza in ospedale. L'ex tronista, attualmente in dolce attesa del suo secondo figlio da Pietro Tartaglione, non ha nascosto di aver temuto possibili danni cerebrali per Dodo.

Grande paura per il figlio di Rosa Perrotta

Nel dettaglio, Rosa ha spiegato che tutto è partito nel momento in cui lei e il suo compagno Pietro hanno notato che il piccolo Dodo (così come lo chiamano loro, anche se il vero nome è Domenico Ethan) di soli due anni, mostrava dei segnali di stanchezza e di inappetenza.

I due genitori avevano capito che c'era qualcosa che non andava, così hanno scelto di prendere subito un aereo e di recarsi a Napoli, per farlo visitare al più presto. Rosa ha raccontato che, nel momento in cui sono arrivati in aeroporto, il piccolo Dodo era diventato una vera e propria "stufa". La temperatura corporea era salita alle stelle e il bambino aveva una febbre da capogiro.

Immediata, quindi, la corsa in ospedale al punto che Rosa ha ammesso che non sono riusciti neppure a rientrare prima a casa per posare le valigie.

'Era intrattabile', ammette l'ex tronista di Uomini e donne parlando di Dodo

"Penso che sia stata la notte più brutta e spaventosa da quando sia nato", ha ammesso l'ex volto di Uomini e donne, raccontando poi che una volta arrivati in ospedale, il bambino è stato sottoposto a una immediata puntura di cortisone, in modo tale da potergli abbassare la febbre.

"Passato l'effetto del cortisone ha avuto una crisi isterica", ha proseguito ancora Rosa raccontando che suo figlio ha iniziato a fare cose che l'hanno spaventata e preoccupata moltissimo, dato che non si era mai comportato in quel modo. "Faceva cose strane, lanciava oggetti, era intrattabile", ha raccontato Rosa profondamente scossa e provata dalla giornata di paura vissuta per il piccolo Dodo.

'Temevo danni cerebrali', ammette Rosa Perrotta

L'ex tronista non ha nascosto che, dopo aver visto quegli atteggiamenti, ha temuto che tale crisi avesse avuto delle conseguenze anche a livello neurologico. "Temevo danni cerebrali importanti", ha confidato Rosa Perrotta nel lungo sfogo che ha scelto di fare sul suo profilo ufficiale Instagram.

Insomma una notte di grande paura per l'ex tronista e il suo compagno Pietro, i quali presto diventeranno genitori per la seconda volta.