L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful si preannuncia ricco di colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno diversi risvolti legati al caso della morte del padre di Cesur. Quest'ultimo, infatti, continuerà a indagare per cercare di arrivare alla risoluzione del caso ma ci sarà spazio anche per delle belle notizie, dato che Cahide scoprirà di essere in dolce attesa.

Tahsin vuole mettere nei guai Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le nuove trame turche della soap opera Brave and Beautiful rivelano che Cesur continuerà a indagare sul caso della morte di suo padre. L'uomo vuole arrivare alla risoluzione del caso e soprattutto vuole scoprire la verità su quanto è accaduto.

Per lui non ci sono dubbi sul fatto che sia Tahsin il vero responsabile della morte del padre anche se, attraverso una serie di flashback, è stato svelato al pubblico della soap opera di Canale 5 che la vera artefice di quanto accaduto è stata Adalet.

Le anticipazioni rivelano che Tahsin cercherà di fare il possibile per liberarsi di Riza, fratello di Adalet finito in carcere con l'accusa infondata di omicidio, il quale conosce tutta la verità sulla morte di Hasan e cercherà di mettersi in contatto proprio con Cesur per metterlo al corrente dei fatti.

Cesur fa riesumare il corpo di suo padre

Tahsin proverà a farlo ammazzare ma il suo piano fallirà: Riza riuscirà ad evadere dal carcere e successivamente Cesur rischierà di essere messo nei guai dal padre di Suhan, che proverà a fargli cadere addosso la colpa su quanto è successo.

Alla fine, però, sarà lo stesso Tahsin ad avere la peggio, dato che si procederà con il suo arresto.

Intanto Cesur porterà avanti il suo piano: l'obiettivo dell'uomo sarà quello di arrivare alla verità sulla morte di suo padre. Così, deciderà di far riesumare il corpo dell'uomo.

Cesur si rivolgerà così a Serhat, al quale chiederà di riesumare il cadavere di Hasan, così da poter avere la prova certa del fatto che l'uomo sia stato ammazzato e che non si sia trattato di un suicidio, così come sostiene Tahsin.

Cahide aspetta un figlio: trame turche Brave and Beautiful

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda e se Cesur riuscirà ad avere la meglio, le anticipazioni sulle trame turche di Brave and Beautiful in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno delle novità anche per Cahide.

La dark lady della soap opera, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa: aspetta un figlio da suo marito Korhan e, a quel punto, non saprà più che farsene della complice Hulya e del bambino che porta in grembo. Come riuscirà ad uscire da questa intricata situazione che la vede protagonista? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap turca di Canale 5.