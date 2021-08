Continua a raccogliere successi Sangiovanni: impegnatissimo con il suo tour estivo che l'ho sta portando in giro per l'Italia, il cantautore nella serata di ieri, domenica 29 agosto, si è esibito in quel di Terni. Sebbene inizialmente ci siano state alcune polemiche legate ai problemi di sicurezza per lo più legati alla pandemia in corso, i biglietti sono stati esauriti in una sola ora e l'artista non ha deluso il suo pubblico. Per di più, come ciliegina sulla torta, anche Giulia Stabile è salita sul palco per danzare la sua coreografia creata per Malibù.

L'arte sul palco di Terni

Un pubblico di ogni età - per lo più ragazzini e adolescenti accompagnati dai genitori anche loro entusiasti alla stregua dei figli - è accorso per vedere il concerto di Sangiovanni che ha avuto luogo a Terni.

Nel tardo pomeriggio il cantante è arrivato per fare le prove, il tutto è stato documentato dai social: Sangio è stato accolto da una folla di fan che non vedevano l'ora di ascoltare le canzoni del loro beniamino.

Con lui, a grande sorpresa, è arrivata anche la fidanzata Giulia Stabile e i genitori di quest'ultima, che avevano avuto la gioia di vedere la figlia solo qualche giorno prima sul prestigioso palco di Cervia per l'evento in onore di Carla Fracci.

Lo spettacolo di Terni è stato un grande successo: Sangiovanni si è esibito davanti alla platea cantando tutte le sue hit, accompagnato dai sostenitori.

In questo clima in cui la musica l'ha fatta da padrona, poi a un certo punto il pubblico ha iniziato a chiedere di poter vedere sul palco anche Giulia, ricordando le esibizioni che la coppia di Amici ha regalato ai fan durante i Live di Radio Italia e Radio Deejay.

Sangio, divertito, ha affermato che le sorprese bisognava conservarle per la fine e in effetti non ha mentito.

La complicità della coppia di Amici 20

Sulle noti finali di Malibù, Giulia ha fatto il suo ingresso per ballare la sua coreografia. I fan sono andati in delirio, perché se è vero che i due artisti separati creano grandi cose, quando sono insieme sul palco fanno scintille.

Insomma, sono un valore aggiunto l'uno per l'altra, tant'è che Sangiovanni l'ha voluta vicina anche durante il momento finale del suo show, quando il cantante ha recitato una poesia al pubblico.

Anche in questo caso, tra sguardi e battutine, la complicità è stata palpabile.

Infine Sangiovanni e Giulia hanno regalato un momento di felicità a una fan meno fortunata soffre di una patologia rara, posando per un selfie.