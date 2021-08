Prenderà il via il prossimo 23 agosto il tour estivo di Sangiovanni: il cantante rivelazione di Amici 20 sarà in giro per l'Italia con diversi impegni, tra cui anche l'esibizione all'Arena di Verona il prossimo 9 settembre per il Seat Music Awards. E' in programma per domenica 29 agosto il concerto all'Anfiteatro romano di Terni: i fan hanno dimostrato un grande affetto per il cantautore tanto che i biglietti disponibili sono andati sold-out nel giro di una sola ora. Un record non da poco per Sangiovanni, che con la sua arte e i suoi messaggi di inclusione ha conquistato il pubblico di ogni età.

I fan hanno atteso per i biglietti dall'alba

I fan sono in trepidazione per l'inizio dei Live di Sangiovanni: il tour estivo, che anticipa 'Mondo Sangio' previsto per i mesi invernali, vedrà il cantautore esibirsi sui palchi di tutta Italia. I biglietti dei concerti del fidanzato di Giulia Stabile, anche lei impegnata su più fronti lavorativamente parlando, sono quasi tutti terminati. Ma a Terni, i fan si sono messi in fila fin dalle 5 del mattino per assicurarsi un posto allo show del diciottenne vicentino. E così, in pochissimo tempo, solo un'ora, i tickets sono andato esauriti.

Chissà se Sangiovanni quando dieci mesi fa ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici si sarebbe aspettato tutto questo successo, ma sta di fatto che le sue canzoni sono divenute delle hit.

Basti pensare che Malibù ha già ottenuto cinque dischi di platino, e il suo EP è il più venduto dei primi sei mesi del 2021. Riconoscimenti che Sangiovanni ha acquisito grazie alla sua arte ed ai messaggi che vuole trasmettere con la sua musica. Inoltre, per la gioia dei suoi sostenitori, Sangio ha annunciato durante un'intervista a Radio Deejay di avere un pezzo già pronto che uscirà a breve.

Successi per Sangiovanni dopo Amici

Di sicuro le ultime esibizioni Live del cantante hanno spinto ancora di più i suoi fan a cercare di assistere ad un suo spettacolo. In Sardegna, lo scorso 12 agosto, Sangio ha incantato tutti esibendosi per Radio Italia. In quell'occasione, alla magia delle canzoni del diciottenne si è aggiunta anche la magia della danza di Giulia, che si è esibita sulle note di Tutta la Notte, versione acustica.

Allo stesso modo, il 14 agosto Sangiovanni si è esibito sul palco di Radio Deejay, nella stessa sera di Madame e Daddy. Anche qui, durante Malibù, ha voluto la fidanzata sul palco con lui. Stabile ha riprodotto la sua coreografia creata proprio per la hit.

La carriera di Sangiovanni, legato alla casa discografica Sugar, è solo agli arbori ma da subito il cantante ha saputo portare il pubblico nel suo mondo attraverso i versi delle sue canzoni. Fin dalle sue prime esibizioni d Amici era chiaro che Sangio avrebbe avuto molto da dire ai suoi fan ed in effetti così è stato. Dopo aver avuto anni di sofferenza alle spalle, adesso il cantante ha trovato il suo posto nel mondo, come lui stesso ha affermato in più di un'occasione.

Amici gli ha regalato la fama e l'amore: il talent insomma gli ha cambiato la vita in meglio, ed è solo l'inizio.