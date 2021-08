Giulia Stabile ha dato prova, ancora una volta, di essere una grande ballerina: la vincitrice di Amici 20 si è esibita a Cervia durante l'evento Carla Fracci Mon Amour. Lo spettacolo, che porta la firma di Kledi Kadiu e Silvia Fracchiami, era nato con l'intento di omaggiare la grandissima étoile italiana, che avrebbe dovuto assistere allo show. La scomparsa di Carla Fracci, avvenuta lo scorso 27 maggio, non ha impedito agli ideatori di bloccare l'evento che si è trasformato in una commemorazione di una delle più grandi danzatrici di tutti i tempi.

Giulia ha preso parte all'evento, stupendo tutti con la sua arte e mettendo in luce le sue grandi qualità.

La ballerina all'evento ideato da Kledi

In attesa di vedere Giulia sul palco di Amici, dove tornerà trionfante in qualità di ballerina professionista su richiesta di Maria De Filippi, tutti i fan della danzatrice hanno potuto vedere la loro beniamina in azione. Mentre era all'interno della scuola più famosa d'Italia, ancora prima di essere decretata vincitrice, Stabile è stata scelta da Kledi, che fu giudice esterno di una piccola gara tra ballerini finalisti, al fine di partecipare allo show ideato per omaggiare Carla Fracci. Il grande giorno è stato giovedì 26 agosto: la danzatrice è sembrata all'altezza del ruolo che le è stato affidato.

Accolta a Cervia da tantissimi fan che le hanno chiesto autografi e foto, che lei ha concesso con il sorriso sulle labbra, Giulia si è esibita in un passo a due con Simone Nolasco sulle note di "To Build a Home", e poi in una coreografia che i suoi sostenitori amano molto in cui interpreta Giulietta con la canzone "I'm Kissing You".

Ammirata dalla platea e dai fan che hanno potuto seguire l'evento online (erano in più di 3000 gli utenti sintonizzati su YouTube), la danzatrice non solo ha tenuto il palco ma lo ha dominato.

Giulia tra i professionisti del mondo della danza

Grande successo, quindi, per Giulia che dimostra giorno dopo giorno di essere una danzatrice di qualità ma anche una ragazza dai valori saldi.

I commenti sui social sono stati più che positivi: è evidente che Stabile prende sempre più consapevolezza della potenza della sua arte ma nonostante ciò, come si può notare dalle sue condivisioni social, è rimasta sempre la stessa che i suoi fan hanno imparato a conoscere attraverso la tv.

L'evento è stata l'occasione per Giulia di conoscere i più grandi ballerini della scena italiana. Anche in questo caso, Stabile è stata apprezzata da tutti: anche la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Virna Toppi, ha condiviso sul suo social una foto con la diciottenne, affermando che Giulia è così come si vede in tv. L'assenza di filtri della nuova professionista di Amici 21 è senza dubbio un punto di forza della romana che unita alla sua danza crea scintille sul palco.