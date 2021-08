Tante le Serie TV genere poliziesco previste nei Palinsesti Rai della nuova stagione 2021/2022. I telespettatori avranno un'ampia scelta, tra novità assolute e graditissimi ritorni. Dopo 'La fuggitiva', che ha registrato ascolti record, Vittoria Puccini debutta in 'Non mi lasciare', per la regia di Ciro Visco. Torna anche Alessandro Gassmann con le puntate della terza serie de 'I Bastardi di Pizzofalcone', che lo vedrà in una veste più malinconica e fragile. Sulla Rai verrà anche mandata in onda 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2' con l'impareggiabile Vanessa Scalera.

Di seguito, tutte le anticipazioni e le novità.

Palinsesti Rai stagione 2021/2022, spazio al genere poliziesco

Non mi lasciare è una delle serie Tv della nuova stagione Rai più attese. La protagonista è Elena Zonin, interpretata da Vittoria Puccini. Elena è una poliziotta che deve risolvere complicati casi legati a crimini informatici e che riguardano minori.

Elena però è anche una donna complicata, sofferente, e con tante ferite nel passato che la tormentano. A fare da sfondo alle vicende professionali e personali della poliziotta Zanin, una malinconica e pittoresca Venezia. Non mi lasciare andrà in onda nell'autunno 2021 su Rai 1 per un totale di quattro puntate.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni nuove puntate

Per la grande gioia dei telespettatori Rai, torna Alessandro Gassmann con la terza serie de 'I Bastardi di Pizzofalcone', tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni per la regia di Monica Vullo. Al cast si unisce Maria Vera Ratti, un nuovo commissario dal passato poco chiaro che darà del filo da torcere alla squadra.

Le puntate riprenderanno dall'evento tragico che ha visto esplodere il ristorante di Letizia. Lojacono si sentirà tremendamente in colpa, sicuro di essere responsabile di quei morti e di quei feriti. A complicare ancora di più le cose sarà Elsa, appena prosciolta da un processo ma con molti punti interrogativi.

Arriva Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2

Seconda stagione per Imma Tataranni - Sostituto procuratore, dai romanzi di Mariolina Venezia, con protagonista Vanessa Scalera e la regia di Francesco Amato.

Le anticipazioni delle nuove puntate vedono Imma molto confusa sentimentalmente: da una parte c'è Calogiuri quel bacio appassionato, dall'altra il marito Pietro e la sua crisi dei cinquant'anni dalla quale deve proteggerlo.

E poi ancora Valentina, che darà del filo da torcere a Imma per via delle cause ambientaliste che abbraccerà in maniera radicale. Alcune scelte metteranno in pericolo entrambe.

Imma Tataranni 2 andrà in onda su Rai 1 in prima visione assoluta con quattro puntate nell'autunno 2021 e le restanti quattro nel 2022.