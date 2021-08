La serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) non smette di stupire il pubblico italiano, regalando tantissime sorprese.

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 30 agosto al 3 settembre 2021, si assisterà all’ingresso nelle trame di Balca Koçak (İlayda Çevik) a seguito della partenza di Efe Akman (Ali Ersan Duru), per lavorare all'Art Life al posto di Selin Atakan (Bige Onal) come addetta alle pubbliche relazioni dell’azienda.

La new entry farà la conoscenza del facoltoso architetto Serkan Bolat (Kerem Bursin) e non rimarrà di certo indifferente al suo fascino: stando agli spoiler si darà prontamente da fare creando delle occasioni per conquistarlo con la convinzione che sia l’uomo della sua vita.

Trame Love is in the air, puntate sino al 3 settembre: Selin è sincera con Serkan, arriva Balca all’Art Life

Nelle puntate che i telespettatori Italiani seguiranno su Canale 5 da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021, Engin (Anıl İlter) cercherà di mettere a suo agio la sua fidanzata Piril (Başak Gümülcinelioğlu) quando le presenterà finalmente sua madre: per riuscire nel suo intento il migliore amico di Sekran vorrà fare una prova con la signora Aydan (Neslihan Yeldan) qualora la stessa si offrisse disponibile per la sua messinscena.

Intanto Selin sarà stanca di sentire menzogne e darà le dovute spiegazioni al suo ex fidanzato Serkan cedendogli il 5% delle sue quote, proprio quando Ferit (Çağrı Çıtanak) e Ceren (Melisa Döngel) saranno decisi a mettere al corrente l’architetto della verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento sancito da lui e Eda.

In seguito nell’azienda Art Life farà il proprio ingresso colei che dovrà sostituire Selin: la donna in questione sarà Balca, che sin da subito dimostrerà di avere un certo interesse nei confronti di Serkan dopo essere stata assunta dallo stesso con l’approvazione di Eda e superando un colloquio.

Engin vuole fare una proposta di matrimonio a Piril, Balca e Eda bussano alla porta di Bolat

A questo punto Engin prenderà parte a una festa di Aydan in sella a un cavallo, con l’obiettivo di sorprendere la sua amata Piril: in particolare il ragazzo vorrà chiedere la mano della sua fidanzata con una proposta di matrimonio a tutti gli effetti.

Nel contempo sembrerà esserci un riavvicinamento tra Ferit e Ceren.

Per concludere Balca busserà alla porta di Serkan verso l'ora di cena, con la scusa di fargli vedere dei lavori, ma subito dopo a casa dell’architetto arriverà anche Eda che potrebbe trovarli insieme.