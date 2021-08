Cresce l'attesa per la nuova edizione di Striscia la notizia 2021/2022. Il Tg satirico ideato da Antonio Ricci tornerà in onda anche in questa nuova stagione televisiva, come sempre nella fascia dell'access prime time di Canale 5.

Un'edizione che sarà all'insegna delle novità, poiché ci saranno dei cambiamenti importanti che riguarderanno sia i nomi dei conduttori del programma che quelli delle veline. Tra le new entry si segnala l'attrice spagnola Vanessa Incontrada.

Le novità di Striscia la notizia 2021/2022

Le anticipazioni su Striscia la notizia 2021/2022 rivelano che il programma ripartirà su Canale 5 da lunedì 27 settembre, come sempre alle ore 20:45 circa, e sarà trasmesso fino al sabato.

L'access domenicale, invece, pur restando nelle mani di Antonio Ricci, accoglierà la nuova edizione di Paperissima Sprint.

Tra i cambiamenti significativi della prossima edizione del Tg satirico ci sono quelli relativi al parterre di conduttori che entreranno a far parte della squadra della trasmissione Mediaset.

È stato confermato, infatti, che i primi due a scendere in campo quest'anno saranno Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, entrambi al debutto nel format di Antonio Ricci.

Nuovi conduttori al timone di Striscia la notizia su Canale 5

Un esordio per i due attori che porterà anche una ventata di novità all'interno del programma che negli ultimi anni aveva visto avvicendarsi alla conduzione sempre i "soliti nomi".

E così, dopo la conduzione dei Seat Music Awards 2021, previsti per il 9 e 10 settembre su Rai 1, Vanessa Incontrada sbarcherà sulla rete ammiraglia Mediaset per questa nuova sfida professionale che la aspetta, e che non sarà l'unica nella prossima stagione Tv.

La conduttrice catalana, infatti, ritornerà anche al fianco di Claudio Bisio per un revival di Zelig, lo show comico che per anni è stato uno dei programmi di punta del prime time Mediaset e che tornerà in onda durante la stagione televisiva 2021/2022.

Cambiano le veline di Striscia la notizia

Ma le novità per Striscia la notizia non sono finite qui, giacché dal prossimo settembre sul bancone del Tg satirico di Canale 5 arriverà anche una nuova coppia di veline.

Dopo l'addio di Shaila e Mikaela, il patron Antonio Ricci ha scelto chi saranno le nuove veline che apriranno le varie puntate del programma con lo stacchetto iniziale.

Si tratta di Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe già note al pubblico di Canale 5 perché in passato hanno preso parte a due edizioni differenti di Amici, il talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi.