Lutto nella grande famiglia di Striscia la notizia, il celebre Tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, che prosegue la sua messa in onda in tv. In queste ore, è stata diffusa la notizia della morte di Gianfranco D'Angelo, artista dalle mille risorse che il pubblico ricorda bene proprio per il suo sodalizio artistico con Antonio Ricci, che lo scelse come primo conduttore di Striscia la notizia al fianco di Ezio Greggio.

Lutto a Striscia la notizia: è morto Gianfranco D'Angelo

L'attore Gianfranco D'Angelo si è spento nella notte a cavallo tra il 14 e il 15 agosto 2021: aveva 84 anni e il prossimo 19 agosto ne avrebbe compiuti 85.

L'attore è scomparso dopo aver combattuto con una breve malattia che, purtroppo, ha avuto la meglio. Il decesso è avvenuto al Policlinico Gemelli di Roma, città in cui l'attore viveva.

Tanti gli impegni che lo hanno visto protagonista sul piccolo schermo. D'Angelo è stato l'apripista di Striscia la notizia, il celebre Tg satirico di Canale 5, in onda da oltre trent'anni nell'access prime time delle reti Mediaset.

Fu proprio Gianfranco, assieme ad Ezio Greggio (attualmente ancora al timone del programma di Canale 5) a condurre la prima storica e indimenticabile stagione del Tg satirico.

L'attore era stato il primo conduttore di Striscia la notizia

Correva l'anno 1988 e il programma andava in onda su Italia 1: il boom di ascolti e il grande successo riscontrato sul pubblico, portarono i vertici Mediaset a promuovere il programma su Canale 5.

Prima ancora di approdare a Striscia la notizia, Gianfranco D'Angelo era stato anche uno dei protagonisti di Drive In, un'altra storica trasmissione della tv commerciale, ideato sempre da Antonio Ricci.

Ed è proprio in questo varietà comico che nacque uno dei personaggi iconici firmati da D'Angelo, quello di Has Fidanken, con il conseguente tormentone che lo accompagnò per diversi anni.

La lunga carriera artistica di Gianfranco D'Angelo è stata caratterizzata anche dalla presenza in diversi programmi Rai, tra cui alcuni varietà che lo videro al fianco di Raffaella Carrà, la celebre artista e showgirl scomparsa lo scorso luglio dopo una brutta malattia che l'ha portata via.

L'addio di Piera Degli Esposti

Un weekend di Ferragosto segnato sicuramente dalla scomparsa di diversi artisti.

Sabato pomeriggio è arrivata anche la notizia della scomparsa di un'attrice di teatro e fiction amatissima dal pubblico. Trattasi di Piera Degli Esposti, che si è spenta all'età di 85 anni.

Anche lei, come D'Angelo, aveva saputo conquistare il gradimento del pubblico anche di quello più giovane che aveva avuto modo di conoscerla per la presenza in diverse fiction di successo Rai, come Tutti pazzi per amore e Una Grande famiglia.