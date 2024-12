Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano nuovi problemi per la famiglia Gallo. Nella puntata che andrà in onda giovedì 19 dicembre alle 16 su Rai 1, Elvira scoprirà l'elevato costo del ricevimento e parlerà con Salvo, informandolo che non è più disposta ad assecondare suo padre Andrea nell'organizzazione dell'evento. Nel frattempo, Armando dovrà aiutare Enrico a vedere Anita, mentre Odile sarà furiosa con Matteo. Ci sarà anche spazio per le vicende di Jerome, che scoprirà il tradimento di Clara.

Elvira non vuole assecondare suo padre Andrea

Nuove tensioni in vista per i Gallo, poiché Elvira farà un'amara scoperta. La Venere troverà il preventivo del ricevimento al Circolo per il suo matrimonio con Salvatore Amato, previsto per il 3 gennaio 1966. Elvira si renderà conto delle difficoltà del suo fidanzato nel sostenere tutte le spese per la cerimonia e troverà una soluzione: non assecondare più suo padre Andrea con tutte le sue pretese. Probabilmente, la giovane Gallo preferirà una cerimonia più sobria, riducendo così i costi della giornata di festa.

Enrico vuole vedere Anita

Nel frattempo, Enrico Brancaccio soffrirà ancora per la lontananza da sua figlia Anita. In occasione delle imminenti festività natalizie, il magazziniere architetterà un piano per vedere Anita, chiedendo aiuto ad Armando Ferraris.

Odile, invece, avrà problemi da risolvere con Matteo a causa di uno scontro con il ragioniere. La figlia di Adelaide sarà talmente scossa per l'accaduto da cercare conforto in Umberto. Brutte notizie per Jerome, che verrà a sapere che Clara lo ha tradito con Alfredo. La reazione dell'allenatore francese non sarà piacevole, poiché correrà dal rivale per chiarire la situazione.

Nonostante l'infedeltà, Clara non cambierà idea e manterrà la parola data al suo fidanzato, confermando la sua partenza per Grenoble. A Villa Guarnieri, invece, l'atmosfera natalizia e la cena organizzata da Adelaide creeranno un clima piacevole, al punto da consentire un incontro emozionante fra Marta e Umberto.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Gianlorenzo e Giulia sono stati fidanzati

Nelle precedenti puntate andate in onda su Rai 1, è emerso un retroscena inaspettato su due protagonisti della fiction: Gianlorenzo e Giulia sono ex fidanzati. I due stilisti hanno avuto una breve storia d'amore, finita per volere di Botteri. Questa situazione non è stata presa bene da Furlan, il che spiegherebbe il rapporto ostile che la dipendente della Galleria Milano Moda ha con il suo rivale. Nel frattempo, Enrico e Marta hanno iniziato a frequentarsi di nascosto, mentre Elvira e Salvatore hanno deciso di sposarsi il 3 gennaio.