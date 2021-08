Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Tempesta d'amore: le anticipazioni delle prossime puntate, in onda su Rete 4 dal 29 agosto al 4 settembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati su Cornelia che si ritroverà a dover fare i conti col rifiuto da parte di suo figlio, mentre Christoph deciderà di entrare in politica e quindi di intraprendere una nuova esperienza.

Anticipazioni Tempesta d'amore dal 29 agosto al 4 settembre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Tempesta d'amore, che saranno trasmesse dal 29 agosto e fino 4 settembre, rivelano che Cornelia apparirà a dir poco disperata e amareggiata dal rifiuto da parte di suo figlio.

Il ragazzo, infatti, non vuole affatto vedere e avere a che fare con sua mamma.

Un duro colpo per Cornelia, la quale potrà contare sul sostegno di Robert che cercherà di rincuorarla, così come cercherà di fare anche Werner, che proverà a tirarle su il morale dopo la dura batosta, dandole anche dei consigli su come cercare di comportarsi.

Inoltre in questi nuovi episodi della fortunata soap opera di Rete 4, si tornerà a parlare anche di Christoph che, spinto e incoraggiato dalla sua Selina, accetterà di scendere in campo in politica.

Ariane smaschera Christoph

L'uomo, infatti, comunicherà la sua decisione di partecipare alle elezioni come consigliere regionale ma non sa che ben presto, Ariane punterà il dito contro di lui.

La perfida dark lady, infatti, mostrerà a Selina dei documenti compromettenti su Christoph, che potrebbero metterlo seriamente nei guai.

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore, fino al 4 settembre, rivelano che Vanessa sarà a pezzo dopo l'esito negativo dell'operazione che la costringerà a stare a letto.

Per fortuna, però, Max deciderà di intervenire e di provare a tirarle su il morale.

Intanto Selina resterà sconvolta dopo aver visionato i documenti di Ariane, la quale le rivela che Christoph avrebbe corrotto il suo terapista.

L'escursione di Andrè e Leentje: anticipazioni Tempesta d'amore al 4 settembre

Proprio per questo motivo, Selina cambierà idea sul futuro politico dell'uomo che ha al suo fianco e gli farà presente che se davvero vuole intraprendere questo tipo di carriera, deve prima sforzarsi a diventare un uomo migliore.

Le trame delle nuove puntate della soap opera tedesca, in onda tutte le sere alle 19:55 circa su Rete 4, inoltre rivelano che Andrè e Leentje decideranno di fare una piccola escursione nella natura.

Lui in un primo momento non sarà molto entusiasta di questa idea, ma alla fine accetterà la proposta. Tale avventura, però, ben presto si trasformerà in un'esperienza drammatica.

La pioggia battente renderà la loro escursione più complicata del previsto e Andrè dovrà fare i conti anche con gli animali del sottobosco che gli incuteranno paura.

Il successo di Tempesta d'amore, tra gli appuntamenti più seguiti del daytime di Rete 4

La nuova settimana di programmazione quindi si preannuncia imperdibile per i numerosi fan della soap che, tutte le sere, riesce a toccare anche il 5% di share nella fascia dell'access prime time.

Un traguardo importante per la rete diretta da Sebastiano Lombardi, che fa di Tempesta d'amore uno degli appuntamento quotidiani più seguiti dal pubblico di Rete 4.

Per questo motivo, la soap è stata già riconfermata per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022, nella stessa fascia oraria e - come da tradizione - con la programmazione ininterrotta che va da lunedì a domenica, senza alcun tipo di stop.