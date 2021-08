Nuovi cambi di programmazione in arrivo per le reti Rai e Mediaset in questi palinsesti di fine estate. Le novità riguarderanno la prima serata della rete ammiraglia della tv di Stato, dove non ci sarà più spazio per le repliche dello show Canzone Segreta. Occhi puntati anche sulla fascia del preserale di Canale 5, dove ci sarà prima spazio per un programma revival dedicato alla storia Mediaset e successivamente al ritorno in onda del game show Caduta Libera.

Cancellato lo show Canzone Segreta: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio di programmazione Rai, prevedono la sospensione di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi, che è stato riproposto questa estate, di venerdì sera, dopo i buoni ascolti della prima stagione in onda lo scorso inverno in prime time.

Il programma, nel corso di queste settimane di riproposizione, è stato seguito da una media di poco inferiore alla soglia del milione e mezzo di spettatori, fermandosi ad uno share compreso tra il 9 e il 10%.

Numeri decisamente poco entusiasmanti per la prima serata della rete ammiraglia e lontani dai buoni ascolti che, sempre in replica, aveva ottenuto il varietà Top 10 condotto da Carlo Conti.

Quando ritorna Serena Rossi su Rai 1

Così, il prossimo 27 agosto, non andrà in onda la puntata di Canzone Segreta, sebbene all'appello mancassero ancora due puntate per portare a compimento il ciclo di appuntamenti della prima stagione. Questo venerdì, al suo posto, andrà in onda il film Fratelli unici.

I fan di Serena Rossi, però, possono tirare un sospiro di sollievo, dato che la loro beniamina sarà la protagonista della prima serata di Rai 1 del 2022, con ben due nuove fiction in programma.

La prima è la novità dal titolo La Sposa, che la vede nei panni di una giovane donna del Sud che accetterà un matrimonio per procura e la seconda è Mina Settembre 2, attesissima dal pubblico.

Le novità della programmazione Mediaset di fine estate

I cambi di programmazione delle prossime giornate riguarderanno anche Mediaset. In particolar modo, la fascia del preserale saluterà definitivamente il game in replica Conto alla rovescia, condotto da Gerry Scotti e riproposto durante i mesi estivi su Canale 5.

L'ultima puntata del quiz andrà in onda il 27 agosto, dopodiché sabato 28 e domenica 29 agosto, alle ore 18:45 circa, andranno in onda due puntate del programma 100 di questo giorno, dedicato al meglio della storia Mediaset, con sketch e protagonisti che hanno segnato il successo del Biscione.

L'appuntamento con il quiz del preserale, tornerà in onda nuovamente da lunedì 30 agosto, quando alle 18:45 partirà la nuova edizione di Caduta Libera, condotto come sempre da Gerry Scotti.