Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily creata da Bea Schmidt per il mese di settembre raccontano che Florian distruggerà l'albero magico a causa dei lavori di costruzione della strada per raggiungere l’hotel termale. Leentje, invece, si preparerà per il concorso di cucina, mentre Ariane sosterrà la campagna elettorale di Rosalie. Cornelius von Thalheim, padre di Maja e marito di Selina, sarà la new entry del prossimo mese a Sturm der Liebe.

Florian distruggerà l'albero magico

Le anticipazioni di settembre degli episodi della soap opera bavarese informano che Maja e Florian, in seguito alla reciproca dichiarazione d'amore sotto l'albero magico, si troveranno alle prese con le prime crisi di coppia.

Le paturnie sentimentali dei due giovani nasceranno dal momento in cui il guardaboschi deciderà di distruggere proprio l'albero simbolo del loro amore, così da facilitare la costruzione della strada per raggiungere l'hotel termale. Dietro la scelta ci sarà lo zampino di Erik, il quale creerà anche degli inconvenienti con gli azionisti del Fürstenhof.

Leentje si preparerà per il concorso di cucina

Le puntate di Sturm der Liebe per il prossimo mese riportano che Leentje, la fidanzata di André, si preparerà per prendere parte al concorso culinario, mentre Alfons crederà che Hildegard possa divenire l'allenatrice di Robert.

Christoph, invece, non darà il proprio benestare a un'azienda ungherese per costruire la strada che porta all'hotel.

Ariane sosterrà la campagna elettorale di Rosalie

Le anticipazioni tedesche della fiction daily per il mese di settembre rivelano che Rosalie deciderà di candidarsi come consigliere regionale, carica politica per la quale sarà in corsa anche il padre di Tim.

La dark lady, vogliosa di osteggiare Christoph in ogni modo e non farlo diventare consigliere, deciderà di sostenere la campagna elettorale di Engel.

Rosalie assumerà Maja come fotografa e Florian come consulente ambientale

Rosalie formerà il proprio team di campagna elettorale e penserà bene di offrire a Florian un posto come consulente ambientale e a Maja uno come fotografa.

Il giovane Vogt, però, non ne sarà affatto entusiasta e accuserà la fidanzata di aver accettato l'incarico esclusivamente per stargli accanto.

Cornelius sarà la new entry di settembre

Gli spoiler di settembre di Tempesta d'amore svelano che vi sarà un'inaspettata new entry: Cornelius von Thalheim, padre di Maja e marito di Selina.

Per la figlia sarà un vero e proprio shock vedere il genitore, specialmente quando lo stesso gli racconterà la propria storia.