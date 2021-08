Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dall'8 al 14 agosto 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Maja che non riuscirà a darsi pace per aver provocato l'incidente ai danni di Florian. Intanto André proverà a far credere a suo fratello Werner che il ristorante di Leentje sia andato a fuoco. Robert, invece, si prenderà amorevolmente cura di Vanessa.

Maja si sente in colpa per Florian: anticipazioni Tempesta d'amore 8-14 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in programma fino al prossimo 14 agosto in tv, rivelano che Maja continuerà ad essere sopraffatta dai sensi di colpa e non si darà pace perché ritiene di essere responsabile dell'incidente cui si è ritrovato vittima Florian.

Intanto, però, l'uomo dal suo letto di ospedale si ritroverà a fare un sogno romantico e la protagonista sarà proprio Florian. Il giorno successivo, i due si ritroveranno nuovamente al cospetto dell'albero magico: questa sarà l'occasione giusta per far sì che si dichiarino apertamente il loro amore. Intanto André continuerà a prendersi gioco di suo fratello.

Andrè inganna il fratello Werner

Questa volta, infatti, farà credere a Werner che il ristorante gestito da Leentje è andato distrutto in seguito ad un terribile incendio, motivo per il quale gli dirà di aver bisogno di denaro per poter aiutare economicamente la sua amata a rimettere in piedi la sua attività.

Werner, al settimo cielo per il ritorno a casa di suo fratello, non si tirerà indietro e cercherà subito di trovare un modo per aiutare Andrè.

Tuttavia, l'atteggiamento dell'uomo, finirà per insospettire Rosalie.

E poi ancora le trame di Tempesta d'amore dall'8 al 14 agosto 2021, rivelano che Maja e Florian dopo essersi dichiarati il loro amore, si lasceranno trasportare dalla passione.

Intanto Robert proverà a convincere Vanessa a farsi operare al ginocchio, ma nessuno riuscirà a farle cambiare idea.

La donna, infatti, andrà avanti per la sua strada, determinata a non finire sotto i ferri. Proprio per questo motivo, chiederà a Maz di trovarle delle cure alternative.

Robert si prende cura di Vanessa: anticipazioni Tempesta d'amore al 14 agosto

Intanto Rosalie deciderà di "indagare" sul conto di André e alla fine riuscirà a scopre tutta la verità sulla truffa dello chef: quest'ultimo, però, proverà a comprare il silenzio della donna ma lei non ne vuole sapere.

Le trame di Tempesta d'amore fino al 14 agosto 2021, inoltre, rivelano che Maja e Florian si ritroveranno a lavorare insieme ad un progetto di rimboschimento: i due, però, dovranno fare i conti con dei costi a dir poco esorbitanti e fuori dal previsto.

Vanessa, invece, farà i conti con i dolori lancinanti al ginocchio e Robert si prenderà cura di lei con grande passione e interesse.

Amelie vince al lotto

Occhi puntati anche su Amelie: le anticipazioni di queste nuove puntate della soap opera di Rete 4, rivelano che la donna scoprirà di aver vinto una somma importante di denaro al lotto. Peccato, però, che quando si accorgerà della bella notizia, si renderà conto di non avere più il portafoglio dove teneva lo scontrino vincente.

E poi ancora per André arriverà il momento della scelta finale. L'uomo deciderà di proseguire il suo soggiorno presso l'albergo del fratello, così da avere tempo a disposizione per poter recuperare pienamente la memoria.

Al tempo stesso, però, André dovrà assumersi le sue responsabilità e quindi dovrà parlare con suo fratello Werner degli inganni e degli intrighi che ha tramato alle sue spalle. Riuscirà a parlargli apertamente? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Tempesta d'amore fino al 14 agosto.