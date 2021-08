Momenti di grande tensione nel corso delle prossime puntate di Una vita, come rivelano le anticipazioni dall'8 al 14 agosto. Sotto i riflettori ci sarà ancora una volta il controverso e diabolico personaggio di Genoveva Salmeron che finalmente verrà incriminata per l'omicidio di Marcia Sampaio. La dark lady, infatti, terrorizzata all'idea che la brasiliana potesse rivelare la verità sulla sua alleanza con Santiago e su tutte le malefatte commesse per separarla per sempre da Felipe, dapprima ha provato a comprare il suo silenzio con un assegno in bianco per poi decidere di uccidere la ragazza di fronte al suo rifiuto.

Genoveva ha quindi accoltellato a morte Marcia lasciandola su una panchina del parco dove è stata poi ritrovata da Cesareo. Quest'ultimo, non solo ha riconosciuto l'arma del delitto, un coltello che lui stesso aveva regalato a Santiago, ma ha anche scorto in lontananza una dama velata dalle fattezze della Salmeron. Le indagini del commissario Mendez, quindi, si sono concentrate prevalentemente sul Becerra, ma presto sarà proprio il guardiano ad essere arrestato a causa delle illazioni e delle macchinazioni di Genoveva. Inoltre, in casa di Cesareo verrà ritrovata la medaglietta di Marcia che Santiago gli aveva affidato prima di partire affinché la restituisse alla giovane e questo rappresenterà una prova contro di lui.

Una Vita, trame dall'8 al 14 agosto: Laura testimonierà contro Genoveva

Le trame di Una Vita dall'8 al 14 agosto sottolineano che a scagionare Cesareo ci penserà Laura, la domestica di casa Salmeron, che rivelerà a Mendez di aver assistito ad un durissimo scontro tra Genoveva e Santiago al termine del quale la donna ha conservato il coltello del brasiliano.

A questo punto, sarà evidente la colpevolezza della dark lady e il commissario procederà a recarsi a casa sua per arrestarla. In quel momento, la Salmeron si renderà conto che anche Felipe era al corrente dei sospetti del poliziotto e che non ha fatto nulla per impedire il suo arresto. In seguito, si diffonderà la notizia dell'arresto di Genoveva ad Acacias e tutti ne saranno sconvolti.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Camino scompare

Mentre Genoveva sarà arrestata, le anticipazioni settimanali di Una Vita annunciano che i Pasamar si appresteranno a celebrare i matrimoni di Emilio e Camino, ma la ragazza, poco prima delle nozze, sparirà lasciando un biglietto alla madre. Ildefonso sarà molto in ansia e Felicia gli dirà che la figlia si è recata in convento per riflettere sul passo che sta per intraprendere. In seguito, Camino tornerà a casa e deciderà finalmente di sposare il giovane. Dopo Emilio e Cinta, anche la giovane e il marchesino finalmente convoleranno a nozze.