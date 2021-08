Grandi colpi di scena nel corso della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, che prosegue son successo la sua messa in onda sia in Italia che in Germania. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate tedesche che saranno trasmesse prossimamente anche su Rete 4, rivelano che Maja si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima brutta sorpresa che la vedrà protagonista. Dopo aver subito il tradimento della sua migliore amica, questa volta Maja si ritroverà a fare i conti con una nuova nemica: sua sorella Constanze.

Maja e Florian si lasciano: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni tedesche delle nuove puntate di Tempesta d'amore rivelano che per Maja e Florian, nonostante il grande amore che li lega, si ritroveranno costretti a dirsi addio e il motivo sarà legato ad una faida che vedrà coinvolte le loro famiglie e che li porterà a dirsi addio.

Con il passare del tempo, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata al punto che Maja deciderà di voltare pagina definitivamente e lo farà tornando tra le braccia di Hannes, un vecchio amore legato alla sua gioventù.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Florian si ritroverà in serio pericolo di vita, dopo essere sceso in campo in prima persona per salvare la vita alla sua ex fidanzata e al nuovo moroso da una caverna.

Florian si ritrova in serio pericolo di vita

Un gesto "eroico", che tuttavia metterà Florian in pericolo, dato che l'uomo contrarrà un'infezione che potrebbe rivelarsi letale per la sua vita al punto da portarlo ad una morte precoce.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che per Maja questo sarà un durissimo colpo da digerire: l'idea di poter perdere per sempre Florian, infatti, le farà ripensare alla sua vita sentimentale, al punto da rendersi conto di non aver mai smesso di amarlo.

E così, forte delle consapevolezze raggiunte, Maja deciderà di dichiarare il suo sentimento a Florian, ma la reazione dell'uomo non sarà delle migliori. Lui la respingerà, dicendole apertamente che non vede un futuro per loro e per questo motivo non se la sente di riprendere in mano le redini della loro relazione.

L'ennesima batosta per Maja la quale, dopo essere stata rifiutata da Florian, non potrà fare altro che rispettare la sua scelta e in questo modo farsi da parte.

Florian cede alla passione con Constanze: le trame tedesche di Tempesta d'amore

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame di Tempesta d'amore rivelano che, dopo aver messo un punto a questa storia, Florian si rimetterà in sesto e ben presto si lascerà andare ad una notte di passione con una donna che conoscerà in paese, di nome Constanze.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che soltanto pochi giorni dopo, Florian scoprirà che Constanze in realtà è la sorellastra di Maja, figlia di Selina.

Di fronte alla verità dei fatti, l'astuta Constanze deciderà di sfruttare a suo favore questo accaduto, al punto da mettere alla berlina Maja e intraprendere una relazione d'amore stabile con lo stesso Florian.