Grandi svolte nelle nuove puntate settimanali di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 alle 13:40 dal 30 agosto al 4 settembre 2021. Le anticipazioni si concentrano sul triangolo amoroso tra Brooke, Bill e Ridge. Quinn continua le sue manipolazioni per allontanare l'odiata Logan da Forrester per sempre, puntando sul fascino di Shauna. Intanto, Katie viene a sapere per puro caso che il marito ha confessato il suo amore a Brooke e così prende una decisione molto sofferta.

Anticipazioni settimanali Beautiful 30 agosto - 4 settembre 2021

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, Brooke vorrà andare a fondo riguardo il matrimonio di Shauna e Ridge.

Katie, dietro la porta dell'ufficio del marito, ascolta per caso una conversazione che cambierà per sempre il corso delle cose. Nella stanza c'è Quinn intenta a parlare con Bill.

Bill confida alla perfida Fuller che Ridge lo ha sentito rivelare i suoi sentimenti a Brooke. Katie viene così a sapere la verità e per lei sarà una doccia fredda. A nulla serviranno le sterili spiegazioni di Dollar.

Katie in lacrime lascia Bill

Come svelano gli spoiler dei nuovi episodi di Beautiful, Katie spiazzerà Bill mettendo le cose in chiaro: dato che ma Brooke, il loro matrimonio può considerarsi finito.

Intanto, Logan si reca da Ridge per le dovute spiegazioni: che cosa ci faceva Shauna nella sua camera da letto?

Nonostante ciò, Brooke prega Forrester di dare una possibilità alla loro relazione.

Successivamente, Shauna si troverà faccia a faccia con la sua rivale e non avrà remore nel metterla al suo posto, dato che è lei ora la moglie di Ridge ed è pronta ad amarlo per tutta la vita.

Ridge, capendo la gravità della situazione, pensa bene di farsi consolare da Shauna.

Una mossa che gli si ritorcerà contro.

Bill tenta di nuovo di convincere Brooke a tornare con lui. Proprio in quel momento, Katie li sorprende insieme.

Quinn ha un segreto, spoiler Beautiful 30 agosto - 4 settembre

Bill, anche se molto legato a Katie, capisce di essere ancora innamorato di Brooke. Si confida con Quinn, preoccupato di non poter riavere la donna della sua vita.

Sarà la bella Fuller a dargli una speranza, dato che è a conoscenza di un segreto che, se venisse alla luce, potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola.

Infine, nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, ci sarà spazio anche per la povera Steffy, che sta passando un periodo molto difficile dopo l'incidente in moto.

La giovane Forrester non riesce a liberarsi dai lancinanti dolori alle costole e così si aggrappa all'effetto dei forti medicinali prescritti da Finnegann. Peccato che ne abusi e che resti ben presto senza pillole e in preda alle fitte che non le lasciano pace. Presto, Steffy perderà completamente il controllo.