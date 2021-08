Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta alla sua diciassettesima stagione, sta diventando sempre più sorprendente. La relazione sentimentale di Maja e Florian, unita alle storyline degli altri personaggi, crea curiosità nei moltissimi appassionati che la seguono da diversi anni.

Nelle prossime puntate, in breve in onda in Germania, Rosalie confesserà a Michael di aver baciato Christoph, mentre Maja farà di tutto per realizzare un desiderio di Florian. André tornerà dal suo corso di formazione e Selina sarà gelosa di Christoph.

Tempesta d'amore trame tedesche: Florian scriverà una lista con i suoi ultimi desideri

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, le condizioni di salute di Florian subiranno un netto peggioramento. Il ragazzo, in preda alla nostalgia e al desiderio di vivere al meglio i giorni che gli rimangono, inizierà a scrivere una lista con i suoi ultimi desideri. Maja, però, lo metterà al corrente di essere riuscita a convincere il professore a riprendere le ricerche sulla cura. Il ragazzo rimarrà sorpreso da quella scoperta.

Nel frattempo, Selina e Michael inizieranno a insospettirsi a causa dell'insolita vicinanza tra Christoph e Rosalie. Sarà evidente a entrambi che sotto c'è qualcosa di strano, ma non avranno alcuna prova in mano.

Inoltre, André, dopo essere tornato dal corso di alta cucina, deciderà di modificare il menu del Furstenhof per trasformarlo in qualcosa di più sofisticato. La prima pietanza che vorrà rimuovere sarà l'arrosto di maiale di Hildegard, ma non sarà facile comunicarlo alla donna.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Maja farà una sorpresa a Florian

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore svelano che, nelle prossime puntate, Maja scoprirà che uno dei desideri di Florian è quello di lanciarsi con il paracadute. Grazie alla collaborazione di Max, riuscira a organizzare il grande evento e si lancerà insieme a Florian.

Quest'ultimo sarà felicissimo e apprezzerà molto il gesto di Maja.

Intanto, Michael chiederà a Rosalie di essere sempre sincera con lui. Non apparirà turbato, ma sembrerà intenzionato a non accettare più ulteriori bugie. La ragazza acconsentirà e, poco dopo, sarà costretta a dirgli la verità riguardo al viaggio con Christoph.

Hildegard, nel frattempo, si accorgerà dello strano comportamento dello chef. André non avrà il coraggio di rivelarle il motivo, ma tramite Alfons verrà messa al corrente delle sue intenzioni. Inizialmente si farà travolgere dalla rabbia, ma poi deciderà di organizzare un piano.

Michael prenderà le distanze da Rosalie

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Gerri vorrà conquistare Shirin a tutti i costi.

Erik, così, gli darà alcuni consigli per corteggiarla e le dirà che le donne amano gli eroi. Gerri, nel momento in cui vedrà la ragazza attraversare la strada davanti a un'auto in corsa, deciderà di fare la sua mossa.

Nel frattempo, Hannes si impegnerà per trovare i fondi necessari per la ricerca sulla malattia di Florian. Con l'aiuto di Selina e Werner, organizzerà un ballo per raccogliere donazioni. L'evento avrà successo?

Michael non riuscirà ad accettare la confessione di Rosalie. Pensare al bacio tra Christoph e la sua compagnia lo farà stare molto male e lo spingerà ad allontanarsi per un po'. Robert cercherà di aiutare la coppia a rappacificarsi.