Da non perdere le anticipazioni di Una vita dal 29 agosto al 4 settembre 2021 relative alle puntate in onda su Canale 5. Casilda si troverà in grossi guai dopo l'arrivo di Izem, un bellissimo e ricco principe berbero che la vuole in sposa. La sua insistenza spaventerà anche Liberto. Nel frattempo, una strana e inaspettata richiesta di matrimonio di Servante spiazzerà Fabiana. Attenzione anche a Felipe che, dopo aver ceduto al richiamo dell'alcol, si sveglierà nel letto di Laura senza ricordare assolutamente nulla. Genoveva li sorprenderà insieme e la domestica le farà una confessione inaspettata che riguarda il marito.

Le conseguenze saranno inevitabili e terribili.

Anticipazioni settimanali di Una vita 29 agosto - 4 settembre 2021

Felicia è molto titubante nei confronti di Marcos, dopo che lo vedrà frugare tra le sue cose. Che cosa nasconde e per quale motivo è arrivato ad Acacias?

Marcos sarà costretto a dire la verità a Felicia: è ancora innamorato di lei ed è intenzionato a far rivivere la loro relazione finita in gioventù.

Nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, Casilda verrà infastidita dall'insistenza di Izam, che le proporrà di sposarlo e di trasferirsi con lui nel deserto. Per cercare di convincerla, Izem farà una proposta a Liberto.

Izem vuole comprare Casilda con dei cammelli

Come svelano le anticipazioni degli episodi di Una vita, il bel berbero non si arrenderà e così proporrà a Liberto uno scambio: una partita di cammelli per la mano di Casilda.

Liberto si spaventerà e capirà che la situazione è più complicata del previsto.

Intanto, Felipe non si ricorderà assolutamente nulla della notte passata e non capirà come è possibile che si sia svegliato nel letto di Laura.

Ma ecco il colpo di scena.

Genoveva si spaccia per Marcia, spoiler Una vita 29 agosto - 4 settembre 2021

Laura confesserà in lacrime a Genoveva di essere stata presa con la forza da Felipe. Genoveva, inviperita, caccerà il marito da casa svergognandolo davanti a tutti i vicini.

Poco dopo, darà la somma pattuita alla sua complice per il lavoro portato perfettamente a termine.

Negli episodi di Una vita in onda su Canale 5 sino al 4 settembre, Genoveva metterà in atto la seconda parte del suo piano. Dopo essersi intrufolata nello studio di Felipe, si impossesserà di alcune lettere scritte da Marcia.

Genoveva imiterà alla perfezione la scrittura della compianta Sampaio e scriverà delle missive dal contenuto inquietante indirizzate a Felipe. Quando l'avvocato le leggerà, si sentirà mancare la terra sotto i piedi.

Simpatico siparietto anche per la coppia Servante e Fabiana, che si fingeranno promessi sposi per partecipare al concorso delle pensioni. La domestica però, si infurierà con l'amico quando si farà prendere la mano dalle circostanze.