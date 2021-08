Manuela Carriero e Luciano Punzo stanno insieme dalla fine delle registrazioni di Temptation Island e per loro è arrivata anche la prima litigata di coppia. Il tutto documentato sui social dallo stesso Luciano, che ha poi postato anche il bacio appassionato di riappacificazione. Il gesto di documentare il tutto ha però sollevato molte critiche da parte degli utenti che, sui social, non hanno apprezzato la troppa esposizione mediatica della coppia. Tra i detrattori di Luciano e Manuela, anche l'influencer Deianira Marzano che non le ha certo mandate a dire ai due.

Prima lite tra Luciano e Manuela, il tutto documentato su Ig

Prima litigata di coppia per Manuela e Luciano, fidanzati da poche settimane dopo la rottura di lei con l'ex compagno Stefano Sirena nel corso di Temptation Island 2021. A renderlo noto proprio l'ex tentatore che, sul suo profilo Instagram, ha postato il video della prima lite con Manuela corredata da un commento: "Scusate l’assenza, ma anche noi litighiamo". Subito dopo, Luciano ha pubblicato uno scatto con cui la coppia si scambia un bacio appassionato, con tanto di sottofondo musicale romantico e mieloso.

Pioggia di critiche per Manuela e Luciano: troppo esposti mediaticamente

La lite sbandierata su Istagram dalla coppia non è piaciuta agli utenti del web che, sui social, non hanno risparmiato critiche a Luciano e Manuela.

In particolare, in molti credono che la coppia si stia esponendo troppo mediaticamente, calcando un po' troppo la mano. I detrattori sono infatti dell'idea che i due stiano imbastendo una sorta di soap opera e ciò fa sospettare che tutto sia una sorta di montatura, visto che i due appaiono sin troppo sui social e meno nella vita reale.

Deianira tuona contro Luciano e Manuela: 'Sceneggiatura fai da te'

A gettare benzina sul fuoco, anche la blogger Deianira Marzano la quale, attraverso una Instagram Stories, non ha risparmiato i due ex protagonisti di Temptation Island 2021. La nota influencer ed esperta di Gossip ha tuonato contro i due fidanzatini, non appena ha visto il video della discussione pubblicato da Luciano su Instagram.

Nel dettaglio, Deianira ha criticato la coppia Luciano e Manuela insinuando che i due, sapendo che non andranno più in televisione, hanno scelto di fare tutto in casa, "come i fotoromanzi degli anni '70". La blogger ha fatto intendere che tutto sia stato studiato a tavolino, tesi supportata da altri utenti che, sui social, hanno criticato i due ex protagonisti del reality di Filippo Bisciglia. Un duro attacco, quello di Deianira Marzano, che ha parlato ironicamente di "sceneggiatura fai da te". Luciano e Manuela risponderanno alle critiche e ai sospetti? Non resta che attendere news in merito.