La nuova edizione di Uomini e donne sta per tornare in televisione e, per l'occasione, Gemma Galgani ha deciso di rinnovare il suo aspetto fisico. Secondo un'indiscrezione di Nuovo, la dama torinese, dopo avere fatto un lifting al viso nell'estate del 2020, ha deciso di rifarsi il seno. Le prime registrazioni delle puntate che andranno in onda da settembre sono previste nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 agosto. Dopo le indiscrezioni trapelate sul ritocchino di Gemma, c'è grande attesa per scoprire quali saranno i commenti che le riserveranno gli opinionisti in studio, soprattutto quelli di Tina Cipollari.

Gemma Galgani con un seno nuovo nelle nuove puntate di Uomini e Donne

Gemma Galgani non smette mai di stupire il pubblico e, anche nella pausa estiva dal dating show, ha scelto di dedicarsi alla cura del suo corpo e del suo aspetto fisico. Sembrerebbe, infatti, che la dama torinese abbia scelto il periodo di stop dalle registrazioni per fare visita al chirurgo e rinnovare il suo seno. In base alle indiscrezioni trapelate, Galgani apparirà nelle nuove puntate di Uomini e Donne con un décolleté nuovo di zecca, pronta a conquistare un uomo che possa essere il suo compagno.

Uomini e Donne: i ritocchi estetici di Gemma Galgani

Negli undici anni di permanenza in studio a Uomini e Donne, Gemma Galgani non ha mai fatto mistero di essere ricorsa all'aiuto dei professionisti per piacersi di più.

Qualche anno fa, infatti, aveva corretto il suo sorriso, concedendosi una nuova dentatura. Mentre, nella pausa estiva del 2021, Gemma aveva scelto di eliminare i segni del tempo sul suo volto con un lifting. Nella precedente edizione del dating show di Maria De Filippi, nelle prime puntate erano stati mostrati dei filmati inerenti l'intervento al viso di Galgani e non è pertanto da escludere che, anche in questa occasione, verrà dato spazio all'intervento al seno.

L'intervento al seno di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Al momento, le uniche certezze riguardo la nuova edizione di Uomini e Donne, sono sulle date delle prime registrazioni, che saranno nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25. Non è chiaro, attualmente, se già nelle prime giornate di riprese Gemma sarà presente in studio o se verranno solamente presentati i nuovi tronisti.

Sicuramente, non mancheranno i commenti di Tina Cipollari riguardo l'operazione di Galgani. Recentemente, Gemma aveva dichiarato di pensare ancora al suo ex Marco Firpo e lo aveva invitato a tornare nel programma per corteggiarla, pertanto potrebbe essere plausibile che l'ex cavaliere torni in studio. Non resta che attendere le anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate o la messa in onda, per scoprire cosa succederà nella vita sentimentale di Gemma Galgani.