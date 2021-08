Gemma Galgani si è rifatta il seno e i telespettatori avranno modo di vederla nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda a settembre. Nel pomeriggio di martedì 24 agosto però, dopo che è trapelata la notizia dell'intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta la dama torinese, Alessandro Rosica ha commentato la vicenda. L'esperto di gossip non ha soltanto parlato di Gemma, ma anche di Tina Cipollari: secondo lui sarebbe tutto organizzato e la redazione della trasmissione di Maria De Filippi, dando adito a Gemma, perderebbe credibilità.

Uomini e Donne: il commento di Rosica su Gemma e Tina

Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 agosto avverranno le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a settembre su Canale 5. Prima di scoprire cosa accadrà in studio è trapelata la notizia riguardante l'intervento al seno di Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, avrebbe approfittato della pausa estiva del dating show per concedersi un'operazione al décolleté. Alessandro Rosica ha detto la sua in una storia Instagram, menzionando, oltre a Gemma, anche Tina Cipollari.

Uomini e Donne: il post di Rosica su Gemma e Tina

Alessandro Rosica ha pubblicato fra le sue storie social la copertina di Nuovo che ha svelato la notizia dell'intervento chirurgico di Gemma e a tal proposito, ha scritto: ''Mi dispiace solo che redazione, ecc, perdano sempre più di credibilità con questa donna qui''.

L'esperto di gossip ha poi proseguito: ''Tra lei e Tina non so chi sia peggio, tutto organizzato''.

Uomini e Donne: nelle nuove puntate spazio alla vita sentimentale di Gemma

Oltre a esserci grande attesa per scoprire quali saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne, dell'edizione che andrà in onda a partire da settembre, la curiosità è anche incentrata sui commenti che Tina Cipollari farà in studio, appena scoprirà che Gemma ha deciso di rifarsi il seno.

Inoltre, nelle puntate del dating show ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Galgani, che da undici anni sta cercando l'amore nel parterre over di Uomini e Donne, ma senza successo. Recentemente la dama torinese ha rilasciato un'intervista in cui dichiarava di pensare ancora la suo ex Marco Firpo. Il desiderio di Gemma, infatti, sarebbe quello di fare tornare l'ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi in studio, per corteggiarla.

Non resta che attendere le nuove puntate della trasmissione di Canale 5 o le prime anticipazioni sulle registrazioni, per scoprire qualcosa in più sull'operazione di chirurgia estetica di Gemma e per vedere se grazie a ciò, nella prossima edizione, riuscirà a trovare l'uomo della sua vita.