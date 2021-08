Maria De Filippi si prepara a riaprire le porte di Uomini e donne, il popolare talk show dei sentimenti che tornerà in onda da metà settembre su Canale 5. Le registrazioni di questa nuova edizione, però, cominceranno già a fine agosto e così il pubblico potrà conoscere in anteprima i nuovi volti che animeranno le vicende della trasmissione Mediaset. I retroscena sul toto-nomi, però, non mancano e si fanno sempre più insistenti le voci legate ad un possibile ritorno in trasmissione di Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni.

Da settembre riparte Uomini e donne: tra i tronisti spiccherebbe l'ex di Sophie Codegoni

Nel dettaglio, a vestire i panni di tronista della stagione tv 2021/2022 di Uomini e donne, potrebbe essere proprio l'ex della tronista Sophie, Matteo Ranieri.

La loro relazione è nata lo scorso anno sotto i riflettori mediatici della trasmissione di Maria De Filippi, ma si sono detti addio poche settimane dopo l'inizio della loro favola d'amore.

I motivi avevano a che fare con differenze caratteriali che li avrebbero portati a dirsi addio definitivamente. Da quel momento in poi, Sophie ha voltato pagina e lo ha fatto con l'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, col quale oggi starebbe vivendo una relazione sentimentale.

Per Sophie, inoltre, si parla anche di un possibile approdo nel cast del prossimo Grande Fratello Vip 6, in partenza sempre a settembre su Canale 5. Per Matteo Ranieri, invece, potrebbero spalancarsi le porte del trono di Maria De Filippi.

Gli ultimi retroscena sui nuovi tronisti di U&D 2021/2022

In questa estate, infatti, Matteo ha mantenuto il suo status symbol da "ragazzo single", come testimoniato sui social e come lui stesso ha confermato in una intervista concessa al magazine del programma, dove ammise che dopo l'addio con Sophie, non si sentiva ancora pronto del tutto a voltare pagina.

Tuttavia, la svolta per Matteo Ranieri potrebbe arrivare dal prossimo settembre 2021, quando per lui potrebbe presentarsi questa nuova esperienza.

E poi ancora i retroscena su Uomini e donne di settembre 2021, rivelano che quest'anno la conduttrice darà la possibilità anche ad una tronista trans di mettersi in gioco.

Gemma Galgani non lascia Uomini e donne a settembre

Il suo nome non è stato ancora svelato, ma si vocifera che sarebbe una ragazza che ha già portato a compimento il suo processo di transizione e sarebbe così pronta a mettersi in gioco per trovare l'uomo della sua vita.

Per il trono over di Uomini e donne, invece, nessun addio da parte della dama torinese Gemma Galgani.

Stando a quanto apprende Blasting News, la dama torinese non perderà affatto la sua poltrona in studio e continuerà ad essere protagonista con le sue vicende sentimentali che tanto fanno infuriare Tina Cipollari.