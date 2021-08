Sono tante le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni su quello che potrebbe accadere nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne. Oltre al cast che animerà l'edizione 2021/2022, gli studi Elios potrebbero accogliere numerosi ospiti a settembre: le coppie Davide e Chiara, Martina e Giacomo e gli ex Samantha e Alessio potrebbero affiancare alcuni protagonisti di Temptation Island nei primi appuntamenti con il dating-show di Maria De Filippi.

Rumor sugli ospiti di Uomini e Donne 2021/2022

Cresce l'attesa dei fan di Uomini e Donne per quello che succederà il 29 agosto, giorno in cui Maria De Filippi presenterà la prima registrazione dopo il lungo stop estivo.

La conduttrice non dovrebbe limitarsi ad ufficializzare il cast dei troni Over e Classico: si dice, infatti, che le prime puntate dell'edizione 2021/2022 del dating-show saranno ricche di ospiti.

I giornalisti stanno facendo varie ipotesi su chi potrebbe essere invitato dalla redazione per raccontare cosa è accaduto dopo che le telecamere di Canale 5 si sono spente: le più accreditate, riguardano il ritorno agli studi Elios di protagonisti della passata stagione tv.

Ad aggiornare i telespettatori su come vanno le cose, potrebbero essere le coppie che si sono formate nel programma Mediaset nei mesi scorsi, sia quelle che sono ancora unite che quelle che sono "scoppiate" dopo qualche tempo.

Ipotesi volti di Temptation Island per il ritorno di Uomini e Donne

Tra gli ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne 2021/2022, dunque, potrebbero figurare Davide Donadei e Chiara Rabbi: i due si sono fidanzati lo scorso inverno e oggi convivono felicemente in Puglia. Anche Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono innamorati più che mai e potrebbero raccontarlo davanti alle telecamere dopo la fine dell'estate.

Maria De Filippi, inoltre, potrebbe invitare Martina Grado e Giacomo Czerny per aggiornare il pubblico sulla favola d'amore che stanno vivendo da qualche mese a questa parte. Notizia di qualche settimana fa, è che l'ex tronista ha rifiutato il lavoro offertogli dalla conduttrice nella redazione: il ligure preferisce concentrarsi su altri progetti che rimanere legato alla tv.

I fan del dating-show Mediaset, però, potrebbe anche assistere a degli accessi confronti tra ex: Samantha Curcio e Alessio Ceniccola si sono lasciati pochi mesi dopo la scelta, esattamente come Jessica Antonini e Davide Lo Russo. Meno probabile, infine, è il ritorno a U&D di Sophie Codegoni: voci ancora non confermate, infatti, sostengono che la giovane non abbia più rapporto con gli autori del programma, mentre il suo ex Matteo Ranieri sì (non a caso è uno dei candidati al ruolo di tronista della nuova edizione).

Gemma ancora 'star' di Uomini e Donne dopo 12 anni

Ospiti delle prima puntate di Uomini e Donne, potrebbero essere anche alcune coppie di Temptation Island 2021. Maria De Filippi potrebbe invitare Valentina e Tommaso, Claudia e Ste (neo sposi), Manuela e Stefano, Alessandro e Jessica per chiedergli come si sono evolute le cose tra loro dopo la fine del reality-show.

Per quanto riguarda il cast del dating-show, l'unica certezza al momento è Gemma Galgani. La torinese si sta preparando ad intraprendere l'avventura nel Trono Over per il dodicesimo anno consecutivo, sperando che sia la volta buona per incontrare il principe azzurro che tanto desidera.

Le registrazioni del format Mediaset cominceranno domenica 29 agosto, quindi fra tre settimane saranno già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti, sia giovani che over.