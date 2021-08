Quando mancano poche settimane alla prima registrazione stagionale di Uomini e donne, in rete circolano vari rumor sul cast che Maria De Filippi sta per presentare. Per quanto riguarda il Trono Classico, si dice che uno dei protagonisti dell'edizione 2021/2022 potrebbe essere Jack Ranieri, fratello dell'ex corteggiatore Matteo. Il giovane non ha mai partecipato a programmi televisivi ed ha molte caratteristiche che la conduttrice cerca nei futuri tronisti del suo dating-show.

L'ultimo gossip sul cast di Uomini e Donne

Domenica 29 agosto sarà registrata la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, quella che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre.

Tra circa tre settimane, dunque, il pubblico conoscerà i nomi dei giovani che animeranno il Trono Classico 2021/2022: dovrebbero essere quattro in tutto, due ragazzi e due ragazze.

Tra le varie ipotesi che i giornalisti stanno facendo sui futuri tronisti del dating-show Mediaset, spiccano quelle sui personaggi che hanno già partecipato a questa trasmissione oppure ad altre della rete come Temptation Island.

Uno dei nomi che è stato fatto più spesso per il cast del programma di Maria De Filippi, è quello di Matteo Ranieri. Il genovese è stato corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni nella precedente stagione, ed è riuscito a entrare nel cuore del pubblico e della conduttrice con i suoi modi di fare sempre dolci, gentili e spontanei.

Conto alla rovescia per il ritorno di Uomini e Donne

L'ultima indiscrezione che sta circolando in rete sui futuri protagonisti di Uomini e Donne, riguarda indirettamente Matteo Ranieri. Stando a quello che sostengono alcuni siti di Gossip, uno dei nuovi tronisti del dating-show Mediaset potrebbe essere il fratello dell'ex corteggiatore, ovvero Jack.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giovane corrisponderebbe perfettamente all'identikit che Maria De Filippi ha fatto della persona alla quale vorrebbe affidare il trono dopo anni di delusioni e storie d'amore finite male. Il genovese, infatti, è un ragazzo di bell'aspetto, semplice e che non ha ambizioni televisive. La conduttrice in un'intervista ha detto che le piacerebbe se a cercare l'amore nel suo programma fosse un elettricista piuttosto che un aspirante influencer.

Le critiche all'ex tronista di Uomini e Donne

Matteo Ranieri resta un candidato al trono di Uomini e Donne anche dopo che suo fratello è stato inserito nella lista dei possibili protagonisti della nuova stagione. Il ragazzo è stato uno dei corteggiatori di Sophie un anno fa: dopo una conoscenza durata qualche mese, la tronista ha preferito il ligure a un altro spasimante, e questa decisione ha reso felici gran parte dei telespettatori. Questa storia d'amore, però, è durata poche settimane: dopo essersi frequentati per meno di un mese, i due giovani hanno ufficializzato la loro rottura sui social network dicendo di non aver mai trovato un vero punto d'incontro nelle loro vite così diverse.

La maggior parte dei fan del dating-show si è schierata dalla parte di Matteo soprattutto dopo che su Codegoni sono venute fuori delle chiacchiere poco rassicuranti.

Alessandro Rosica di recente ha fatto sapere che la 19enne avrebbe raccontato molte bugie mentre cercava l'amore in tv e, anche per questo, i suoi rapporti con la redazione di U&D ad oggi sarebbero inesistenti. "Ha mentito a tutti, per questo non la possono più vedere", ha raccontato l'esperto di gossip prima di confermare che Sophie, presunta nuova fiamma di Fabrizio Corona, dovrebbe essere una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.