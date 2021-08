Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 3 da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Susanna verrà aggredita brutalmente e tutto Palazzo Palladini si stringerà attorno a Niko. Intanto l'ispettore Torre indagherà tra le relazioni di Susanna per scoprire se c'è un nesso con la vicenda. Nel mentre, Rossella sarà pronta per affrontare l'avventura del concorso per la specializzazione.

La ragazza verrà anche supportata da Ornella.

Susanna verrà brutalmente aggredita

Nelle puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre su Rai 3, Niko sarà molto stordito dopo la dichiarazione di Susanna e per questo si sfogherà con sua sorella Angela. Nel mentre Silvia continuerà a dividersi tra Michele e Giancarlo, invece sua figlia Rossella sarà pronta a intraprendere la strada del concorso per la specializzazione.

Il piccolo Jimmy sarà sempre più preso da Cristina e tutto ciò potrebbe non fargli vedere la realtà delle cose con lucidità. Intanto, Susanna verrà aggredita brutalmente e per questo motivo tutto Palazzo Palladini si stringerà attorno a Niko. Anche Renato sarà sconvolto dalla vicenda.

Rossella sarà pronta a studiare per il concorso e verrà aiutata anche da Ornella. Nel frattempo, Alice starà per tornare a Napoli e Fabrizio vorrà organizzargli una sorpresa.

Fabrizio vorrà recuperare il suo rapporto con Marina

Successivamente, l'ispettore Torre cercherà di approfondire le indagini che riguardano l'aggressione di Susanna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto le condizioni di quest'ultima saranno ancora molto preoccupanti.

Nel frattempo, Alice e Marina si godranno un bel momento grazie a Fabrizio, poi però la giovane partirà nuovamente e l'uomo vorrà fare qualsiasi cosa pur di salvare il suo rapporto con Giordano.

L'aggressione di Susanna diventerà un problema per Niko

Nel mentre, Serena e Irene rientreranno a Napoli dopo le vacanze estive, ma questo ritorno potrebbe rivelarsi drammatico, a causa di un evento inaspettato.

Invece Roberto sarà preoccupato dallo strano comportamento di Filippo. Intanto, le indagini su quanto successo a Susanna porteranno l'ispettore in direzione delle relazioni della ragazza.

Serena sarà convinta che Roberto abbia assunto Viviana, ma quando la donna affronterà la questione, si renderà conto che la verità è molto più sconvolgente. Invece, l'aggressione ai danni di Susanna ben presto si rivelerà un vero problema per Niko.