L'appuntamento con la soap opera Una vita prosegue con successo su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la settimana che va dal 9 al 15 agosto 2021, rivelano che l'appuntamento con la serie iberica proseguirà in daytime ma ci saranno dei cambiamenti legati alla programmazione serale. Intanto, dal punto di vista della trama, si arriverà ad una svolta importante legata al caso dell'omicidio di Marcia: a finire dietro le sbarre sarà la perfida e astuta dark lady di Acacias, Genoveva Salmeron.

Cambio programmazione Una vita: cancellata in prima serata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera Una vita rivelano che dal 9 al 15 agosto è previsto l'appuntamento in daytime di Canale 5, come sempre nella fascia oraria delle 14:10 circa.

Per quanto riguarda la messa in onda dell'appuntamento serale, in onda su Rete 4, questo sabato 14 agosto la soap opera non sarà in onda.

Al suo posto, nella fascia serale della rete diretta con successo da Sebastiano Lombardi, ci sarà un film e non i due nuovi episodi inediti della soap spagnola ambientata ad Acacias.

Per quanto riguarda le trame di questi nuovi episodi di Una vita, che saranno trasmessi fino al prossimo 15 agosto 2021, ci saranno dei risvolti clamorosi legati al caso della morte di Marcia.

Genoveva finisce in carcere: trame Una vita 9-15 agosto

Le indagini sull'uccisione della domestica brasiliana proseguiranno a ritmo serrato, dato che Mendez coadiuvato da Felipe, non si arrenderà e cercherà così di arrivare alla risoluzione del giallo.

Il colpo di scena finale arriverà nel momento in cui si procederà con l'arresto definitivo di Genoveva: il commissario, infatti, dopo aver analizzato tutti gli indizi in suo possesso, non avrà più dubbi sul fatto che sia stata proprio la dark lady di Acacias ad ammazzare colei che considerava la sua "rivale" in amore.

Un omicidio brutale e spietato: nel momento in cui Genoveva finirà dietro le sbarre non perderà occasione per scagliarsi prepotentemente contro suo marito.

Le anticipazioni di Una vita dal 9 al 15 agosto, rivelano che la Salmeron considererà Felipe responsabile del suo arresto.

Felipe va in carcere da sua moglie: anticipazioni Una vita al 15 agosto 2021

Intanto l'avvocato, nonostante la delusione e il disprezzo che proverà nei confronti di sua moglie, deciderà di andare in carcere per farle visita.

Al suo arrivo, però, farà i conti con una scoperta che lo lascerà per l'ennesima volta senza parole. Genoveva ha convocato l'avvocato Velasco, che sarà il suo nuovo difensore in questa intricata vicenda legata alla morte di Marcia.

Un durissimo colpo per Felipe, il quale sarà su tutte le furie quando scoprirà l'ennesima mossa diabolica della donna che ha sposato. Al tempo stesso, però, Felipe andrà avanti per la sua strada intento a volergliela far pagare per quanto ha compiuto.